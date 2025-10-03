Адміністрація Трампа, ймовірно, не схвалить продаж далекобійних крилатих ракет Tomahawk для використання Україною, оскільки наявні запаси зарезервовані для потреб Військово-морських сил США та інших пріоритетних завдань. Водночас, не виключається можливість надання Києву альтернативних ракет із великим радіусом дії. Про це пише Reuters з посиланням на джерело.

Деталі

Американський посадовець та джерела, обізнані з процесами підготовки й постачання ракет Tomahawk, висловили сумніви щодо реальності такого кроку з передачею цих крилатих ракет Україні.

Дефіциту ударної зброї цього класу немає, що натякає на потенційне постачання Києву інших типів озброєнь із меншим радіусом ураження, пише Reuters.

Зазначається, що США можуть дозволити європейським партнерам придбавати іншу далекобійну зброю та передавати її Україні, але Tomahawk у цьому контексті малоймовірні.

Така поставка ракет Tomahawk значно посилила б ударний потенціал України, дозволивши атакувати обʼєкти вглиб території Росії, зокрема військові бази, логістичні центри, аеродроми та пункти керування, які зараз залишаються поза досяжністю.

Згідно з бюджетними документами Пентагону, ВМС США, як основний оператор Tomahawk, наразі придбали 8959 таких ракет за середньою вартістю близько $1,3 млн за одиницю.

Виробництво ракет Tomahawk триває з середини 1980-х років. У недавні роки обсяги коливалися в межах 55–90 одиниць щорічно. За бюджетними планами Пентагону, у 2026 році США мають намір закупити 57 таких ракет.

Контекст

Президент Зеленський в інтерв’ю Axios раніше зазначив, що звернувся до Дональда Трампа з проханням надати Україні нову систему озброєння. Він не назвав її перед камерами, але наголосив, що сама наявність цієї системи в Україні, навіть без її використання, може спонукати Росію до переговорів.

Пізніше, за даними The Telegraph із посиланням на анонімні джерела, стало відомо, що Зеленський просив ракети Tomahawk. Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив про розгляд у Вашингтоні можливості передачі Україні ракет Tomahawk. Білий дім аналізує цю пропозицію, але остаточне рішення залишається за президентом США.