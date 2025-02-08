Балтійські країни остаточно відʼєдналися від російської енергосистеми

Литва, Латвія та Естонія повністю відʼєдналися від енергомереж Росії та Білорусі, завершивши процес, який розпочався ще у 2017 році. Про це пише LSM 8 лютого.

Деталі

Протягом найближчих годин енергосистеми країн Балтії працюватимуть автономно, а до кінця дня 9 лютого підʼєднаються до європейської енергетичної мережі. Ця система обʼєднує країни континентальної Європи, Туреччину, Алжир, Марокко та Туніс.

Перехід має відбутися непомітно для споживачів. Однак жителям рекомендували зарядити мобільні пристрої на випадок можливих перебоїв.

«Позбавивши країни Балтії енергетичної залежності від Росії, ми унеможливлюємо використання енергії як зброї проти нас», – наголосив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна.

Внаслідок цього відʼєднання російський Калінінград теж перевів свою енергосистему на автономний режим.

Контекст

У 2017 році країни Балтії почали планувати відʼєднання від енергосистеми БРЕЛЛ (Білорусь – Росія – Естонія – Латвія – Литва). Цей крок став частиною стратегії зменшення залежності від російських енергоносіїв та зміцнення енергетичної безпеки регіону. Однак цей процес затягнувся. З початком війни в Україні плани були прискорені.

Для підготовки до відʼєднання Європейський Союз виділив €1,2 млрд, що покриває близько 75% витрат. Ці кошти були витрачені на модернізацію енергетичної інфраструктури та забезпечення безперебійної роботи системи після синхронізації з європейською мережею.

У 2022 році Балтійські країни підтвердили своє бажання достроково відʼєднатися від БРЕЛЛ. 16 липня 2024 року вони офіційно повідомили Росію та Білорусь про вихід з угоди.