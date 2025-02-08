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Балтійські країни остаточно відʼєдналися від російської енергосистеми

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Литва, Латвія та Естонія повністю відʼєдналися від енергомереж Росії та Білорусі, завершивши процес, який розпочався ще у 2017 році. Про це пише LSM 8 лютого.

Деталі 

  • Протягом найближчих годин енергосистеми країн Балтії працюватимуть автономно, а до кінця дня 9 лютого підʼєднаються до європейської енергетичної мережі. Ця система обʼєднує країни континентальної Європи, Туреччину, Алжир, Марокко та Туніс.
  • Перехід має відбутися непомітно для споживачів. Однак жителям рекомендували зарядити мобільні пристрої на випадок можливих перебоїв.
  • «Позбавивши країни Балтії енергетичної залежності від Росії, ми унеможливлюємо використання енергії як зброї проти нас», – наголосив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна.
  • Внаслідок цього відʼєднання російський Калінінград теж перевів свою енергосистему на автономний режим.

Контекст 

У 2017 році країни Балтії почали планувати відʼєднання від енергосистеми БРЕЛЛ (Білорусь – Росія – Естонія – Латвія – Литва). Цей крок став частиною стратегії зменшення залежності від російських енергоносіїв та зміцнення енергетичної безпеки регіону. Однак цей процес затягнувся. З початком війни в Україні плани були прискорені.

Для підготовки до відʼєднання Європейський Союз виділив €1,2 млрд, що покриває близько 75% витрат. Ці кошти були витрачені на модернізацію енергетичної інфраструктури та забезпечення безперебійної роботи системи після синхронізації з європейською мережею.

У 2022 році Балтійські країни підтвердили своє бажання достроково відʼєднатися від БРЕЛЛ. 16 липня 2024 року вони офіційно повідомили Росію та Білорусь про вихід з угоди.

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