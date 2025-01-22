Імпорт електроенергії в Україну торік досяг 10-річного максимуму, експорт впав до історично мінімального рівня – DiXi Group

Імпорт електроенергії в 2024 році став найбільшим з 2014 року, досягши показника в 4,4 млн МВт·год, а експорт знизився до історично мінімального рівня за цей час – до 348 500 МВт·год, йдеться в огляді, наданому DiXi Group проєкту «Енергореформа» 22 січня.

Ключові факти

Зазначається, що основною причиною аномальних показників стали російські удари по українській енергетичній інфраструктурі. Пікові значення імпорту зафіксовані в червні та липні, коли до обстрілів додалися аномальна спека та вихід у традиційні планові ремонти частини енергоблоків для їхньої підготовки до осінньо-зимового періоду.

У червні імпорт досяг 858 400 МВт·год, що на 6% більше, ніж було закуплено за весь 2023 рік (806 400 МВт·год), і є найбільшим місячним показником з 2014 року, сказано в огляді.

За 2024 рік 38,4% імпортованої електроенергії Україна отримала з Угорщини (1,7 млн МВт·год). Зі Словаччини було імпортовано 1,04 млн МВт·год (23,4% загального обсягу), з Румунії – 819 600 МВт·год (18,5%), з Польщі – 636 600 МВт·год (14,3%) та з Молдови – 238 900 МВт·год (5,4%).

Експорт електроенергії у 2024 році склав 348 500 МВт·год, що на 5% менше порівняно з 2023 роком і на 90% менше ніж у довоєнному 2021 році. Найбільше електроенергії експортували до Польщі (88 400 МВт·год, або 25,4%). До Угорщини надійшло 76 600 МВт·год (22%), Румунії – 71 200 МВт·год (20,4%), Молдови – 56 800 МВт·год (16,3%) та Словаччини – 55 500 МВт·год (15,9%).

Піковий обсяг експорту зафіксований до початку масованих обстрілів – у березні, впродовж якого Україна експортувала 154 100 МВт·год (44% річного обсягу). Протягом 140 днів, з 12 травня по 29 вересня, експорт електроенергії з України був повністю зупинений. Загалом експорт здійснювався протягом 151 дня (41% року), тоді як впродовж 215 днів (59%) був нульовий.

Імпорт практично не припинявся – повна його відсутність була зафіксована лише у два дні року.

Контекст

У червні Україна імпортувала найбільший місячний обсяг електроенергії за останні 10 років – 858 400 МВт·год. Вартість імпорту – $79 млн, за даними Державної митної служби. Порівняно з травнем (448 200 МВт·год) імпорт зріс майже удвічі, а з червнем 2023 року (43 700 МВт·год) – майже у 20 разів.

У червні Україна витратила на електрику з Європи $79 млн – удвічі більше, ніж у травні.

З 1 грудня максимальна потужність імпорту електроенергії з країн ЄС зросла з 1,7 ГВт до 2,1 ГВт, це стало можливим завдяки домовленостям між Україною та ЄС.

Імпорт електроенергії залишається критично важливим для стабільності енергосистеми в умовах дефіциту через постійні обстріли. Україна також отримала гарантовані 250 МВт у режимі аварійної допомоги.