Обстрел энергосистемы. Россия атаковала газовую инфраструктуру Украины, «Укрэнерго» применило аварийные отключения света

В ночь на 11 февраля Россия совершила атаку на газовую инфраструктуру и продолжает атаковать энергетику, сообщил министр энергетики Герман Галущенко. «Укрэнерго» применило аварийные отключения в связи с массированной ракетной атакой.
Ключевые факты
- «Происходит очередная атака на энергосистему Украины. Ночью враг совершил атаку на газовую инфраструктуру. По состоянию на утро энергетика продолжает оставаться под прицелом», – написал он.
- По его словам, с целью минимизации возможных последствий для энергетической системы оператор системы передачи НЭК «Укрэнерго» срочно применяет меры экстренных отключений электроэнергии.
- Министр добавил, что как только будет разрешать ситуация с безопасностью, будут уточняться последствия.
- «Укрэнерго» сообщило, что меры ограничения будут отменены после окончания воздушной тревоги и стабилизации ситуации в энергосистеме.
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