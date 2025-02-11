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Обстрел энергосистемы. Россия атаковала газовую инфраструктуру Украины, «Укрэнерго» применило аварийные отключения света

Анита Прасад
Анита Прасад
Forbes

1 хв читання

В ночь на 11 февраля Россия совершила атаку на газовую инфраструктуру и продолжает атаковать энергетику, сообщил министр энергетики Герман Галущенко. «Укрэнерго» применило аварийные отключения в связи с массированной ракетной атакой.

Ключевые факты

  • «Происходит очередная атака на энергосистему Украины. Ночью враг совершил атаку на газовую инфраструктуру. По состоянию на утро энергетика продолжает оставаться под прицелом», – написал он.
  • По его словам, с целью минимизации возможных последствий для энергетической системы оператор системы передачи НЭК «Укрэнерго» срочно применяет меры экстренных отключений электроэнергии.
  • Министр добавил, что как только будет разрешать ситуация с безопасностью, будут уточняться последствия.
  • «Укрэнерго» сообщило, что меры ограничения будут отменены после окончания воздушной тревоги и стабилизации ситуации в энергосистеме.

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