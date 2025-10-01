Підписка від 49 грн
Росія атакувала Харків керованими авіабомбами у ніч на 1 жовтня /ДСНС Харківщини
Категорія
Новини
Дата

Росія атакувала Харків КАБами та ракетами: є постраждалі, знову горів ринок «Барабашово»

Юлія Бугайова
Forbes

1 хв читання

Росія атакувала Харків керованими авіабомбами у ніч на 1 жовтня Фото ДСНС Харківщини

У ніч на 1 жовтня Росія атакувала Харків та область керованими авіабомбами й ракетами. Внаслідок ударів горіли торговельні павільйони, зруйновано житловий будинок, пошкоджено інфраструктуру та є постраждалі, повідомляє ДСНС.

  • У Київському районі Харкова горіли торговельні павільйони на площі 2800 кв. м. За даними ДСНС та місцевих каналів, йдеться про ринок «Барабашово».
  • У Салтівському районі зруйновано приватний житловий будинок, пошкоджено ще 12 осель, автівки та високовольтні лінії. Також сталася пожежа й руйнування гаражів на площі 350 кв. м –15 з них згоріли вщент.
  • Пошкоджено вхід до метро біля ст. м. «Барабашова», у навколишніх багатоповерхівках вибито вікна.
  • Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про вісьмох постраждалих станом на ранок 1 жовтня.
  • «Пожежі локалізовані, тривають ліквідаційні роботи. На місцях працюють підрозділи ДСНС, піротехніки, психологи, кінологи та добровільні вогнеборці», – повідомляють в ДСНС.
Росія атакувала Харків КАБами та ракетами: є постраждалі, знову горів ринок «Барабашово» /Фото 1

Ліквідація пожежі у Харкові. Джерело: ДСНС Харківщини

Контекст

Ринок «Барабашово» – найбільший промислово-речовий ринок України та Східної Європи, розташований у Харкові на Салтівці. Площа ринку перевищує 75 га, що робить його 14-м у світі за розміром; тут працювало понад 90 000 осіб, а щоденний потік покупців сягав 150 000–300 000.

У лютому цього року після атаки безпілотниками було пошкоджено щонайменше 100 торговельних павільйонів «Барабашово». У травні після масованої атаки десятками «Шахедів» ринок знову горів.

