У ніч на 1 жовтня Росія атакувала Харків та область керованими авіабомбами й ракетами. Внаслідок ударів горіли торговельні павільйони, зруйновано житловий будинок, пошкоджено інфраструктуру та є постраждалі, повідомляє ДСНС.

Деталі

У Київському районі Харкова горіли торговельні павільйони на площі 2800 кв. м. За даними ДСНС та місцевих каналів, йдеться про ринок «Барабашово».

У Салтівському районі зруйновано приватний житловий будинок, пошкоджено ще 12 осель, автівки та високовольтні лінії. Також сталася пожежа й руйнування гаражів на площі 350 кв. м –15 з них згоріли вщент.

Пошкоджено вхід до метро біля ст. м. «Барабашова», у навколишніх багатоповерхівках вибито вікна.

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про вісьмох постраждалих станом на ранок 1 жовтня.

«Пожежі локалізовані, тривають ліквідаційні роботи. На місцях працюють підрозділи ДСНС, піротехніки, психологи, кінологи та добровільні вогнеборці», – повідомляють в ДСНС.

Ліквідація пожежі у Харкові. Джерело: ДСНС Харківщини

Контекст

Ринок «Барабашово» – найбільший промислово-речовий ринок України та Східної Європи, розташований у Харкові на Салтівці. Площа ринку перевищує 75 га, що робить його 14-м у світі за розміром; тут працювало понад 90 000 осіб, а щоденний потік покупців сягав 150 000–300 000.

У лютому цього року після атаки безпілотниками було пошкоджено щонайменше 100 торговельних павільйонів «Барабашово». У травні після масованої атаки десятками «Шахедів» ринок знову горів.