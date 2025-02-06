Знищені 100 павільйонів. Що відомо про російський удар по ринку «Барабашово» в Харкові (фото)

Ввечері 5 лютого Росія атакувала Харків безпілотниками, є влучання по території найбільшого ринку у місті, повідомляє Харківська обласна прокуратура 6 лютого. У результаті пошкоджено щонайменше 100 торговельних павільйонів.

Ключові факти

За даними слідчих, 5 лютого близько 23:25 ворожий безпілотник вдарив по Київському району Харкова і поцілив по території ринку.

Зокрема, дрон влучив у дах ринку, внаслідок вибуху були пошкоджені торговельні павільйони. Поранених внаслідок атаки немає.

Для удару російська армія застосувала БпЛА «Герань-2».

Фото: Харківська обласна прокуратура Фото: Харківська обласна прокуратура Фото: Харківська обласна прокуратура Фото: Харківська обласна прокуратура Фото: Харківська обласна прокуратура Фото: Харківська обласна прокуратура Попередній слайд Наступний слайд

Пізніше, о 1:05 російський безпілотник атакував обʼєкт транспортної інфраструктури у Новобаварському районі міста, пошкоджено скління у готелі неподалік місця влучання.

Прокуратура розпочала досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

Контекст

Росія продовжує обстрілювати цивільні обʼєкти на території України. Удень 4 лютого російські війська здійснили балістичний ракетний удар по центру Ізюма, що на Харківщині. Внаслідок атаки загинуло щонайменше пʼять осіб.

Загалом у ніч на 6 лютого Росія атакувала Україну 77-ма ударним БпЛА типу «Shahed» і безпілотниками-імітаторами різних типів, повідомляють Повітряні сили ЗСУ. Станом на 09.00 були збиті 56 ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотники інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській, Вінницькій, Запорізькій, Дніпропетровській та Одеській областях. Ще 18 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені.