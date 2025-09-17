За перші вісім місяців 2025 року в Україні зафіксовано 8345 переміщень компаній між регіонами, що на 10% менше, ніж у 2021 році. Загалом 7988 бізнесів здійснили релокацію, деякі – неодноразово. Попри війну та обстріли, Харківщина лідирує: у прифронтовий регіон переїхало на 374 компанії більше, ніж виїхало. Схожа тенденція в Запорізькій області +276. Про це йдеться в дослідженні «Опендатабот» від 17 вересня.

Деталі

Найчастіше переїжджають компанії зі сфери торгівлі (33%), будівництва (6%), сільського господарства (5%) та нерухомості (5%). Київ залишається ключовим напрямком: звідти виїхали 2909 компаній (36% від загалу), але й приїхали 2252. Популярні маршрути: Київ – Київська область (494 компанії), Київ – Дніпропетровщина (379), Київська область – Київ (378), Київ – Харківщина (358), Дніпропетровщина – Київ (336).

Лідери за приростом бізнесів: Харківщина (+374), Запорізька (+276), Львівська (+161), Закарпатська (+83) та Київська (+77) області. Натомість Київ має від’ємний баланс (-657 компаній), а також Дніпропетровщина (-102), Донеччина (-97), Волинська область (-83) та Полтавська (-62).

Серед регіонів-донорів, окрім Києва, виділяються Дніпропетровщина (824 компанії), Київщина (770), Одещина (507) та Львівщина (451). Головні пункти призначення: Київ (2252), Київщина (847), Харківщина (742), Дніпропетровщина (722), Львівщина (613).

Контекст

У 2024 році релокація бізнесу через війну зменшилася на 18%: 11 083 компанії змінили юридичну адресу. Київ залишався головним центром руху бізнесів, приймаючи та втрачаючи компанії в однаковій мірі.

У квітні Харківська міська рада продовжила податкові пільги для фізичних осіб, підприємців та юридичних компаній. За її рішенням, звільнення від місцевих податків і зборів діятиме до 30 вересня 2025 року.