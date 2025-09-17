За перші вісім місяців 2025 року в Україні зафіксовано 8345 переміщень компаній між регіонами, що на 10% менше, ніж у 2021 році. Загалом 7988 бізнесів здійснили релокацію, деякі – неодноразово. Попри війну та обстріли, Харківщина лідирує: у прифронтовий регіон переїхало на 374 компанії більше, ніж виїхало. Схожа тенденція в Запорізькій області +276. Про це йдеться в дослідженні «Опендатабот» від 17 вересня.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Деталі
- Найчастіше переїжджають компанії зі сфери торгівлі (33%), будівництва (6%), сільського господарства (5%) та нерухомості (5%). Київ залишається ключовим напрямком: звідти виїхали 2909 компаній (36% від загалу), але й приїхали 2252. Популярні маршрути: Київ – Київська область (494 компанії), Київ – Дніпропетровщина (379), Київська область – Київ (378), Київ – Харківщина (358), Дніпропетровщина – Київ (336).
- Лідери за приростом бізнесів: Харківщина (+374), Запорізька (+276), Львівська (+161), Закарпатська (+83) та Київська (+77) області. Натомість Київ має від’ємний баланс (-657 компаній), а також Дніпропетровщина (-102), Донеччина (-97), Волинська область (-83) та Полтавська (-62).
- Серед регіонів-донорів, окрім Києва, виділяються Дніпропетровщина (824 компанії), Київщина (770), Одещина (507) та Львівщина (451). Головні пункти призначення: Київ (2252), Київщина (847), Харківщина (742), Дніпропетровщина (722), Львівщина (613).
Контекст
У 2024 році релокація бізнесу через війну зменшилася на 18%: 11 083 компанії змінили юридичну адресу. Київ залишався головним центром руху бізнесів, приймаючи та втрачаючи компанії в однаковій мірі.
У квітні Харківська міська рада продовжила податкові пільги для фізичних осіб, підприємців та юридичних компаній. За її рішенням, звільнення від місцевих податків і зборів діятиме до 30 вересня 2025 року.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.