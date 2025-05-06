Росія атакувала Харків дронами, на ринку «Барабашово» зайнялася пожежа (фото, відео)

В ніч на 6 травня Росія завдала 20 ударів «шахедами» у чотирьох районах Харкова, повідомляє ДСНС. За попередніми даними внаслідок ворожої атаки постраждало чотири особи, у місті є руйнування, на території найбільшого ринку спалахнула пожежа.

Ключові факти

Внаслідок масованого удару по Харкову є влучання та падіння уламків у Шевченківському, Київському, Холодногірському та Індустріальному районах міста.

В результаті ворожої атаки сталося 6 пожеж.

У Шевченківському районі горіли дах та кімната приватного житлового будинку на площі 400 м кв.

У Київському районі горіли магазини на території ринку на площі 500 м кв. Пошкоджено близько 90 та згоріло 20 торгівельних об’єктів. За іншою адресою горіла будівля ресторану на площі 700 м кв.

«Пожежа на одному з найбільших ринків міста зафіксована після останнього удару ворожого безпілотника», – написав міський голова Ігор Терехов. Місцеві Telegram-канали уточнюють, що йдеться про ринок «Барабашово».

У Холодногірському районі пошкоджений фасад багатоквартирного будинку, горіли кіоск, будівля та три автомобілі на загальній площі 120 м кв.

В Індустріальному районі горів автомобіль на площі 20 м кв. Також пошкоджена виробнича будівля.

Контекст

4 травня через російську дронову атаку було пошкоджено ТРЦ Dream berry в Києві, ворожі БПЛА також пошкодили кілька житлових будинків. У ТРЦ та будівлях навколо в Оболонському районі вибило шибки,

Через російську дронову атаку на магазин «Еко маркету» компанія отримала збитки «у мільйони гривень».