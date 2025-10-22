Подробности

В результате удара беспилотниками повреждены терминалы и объекты портовой инфраструктуры. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

В порту ликвидируют последствия обстрела, есть проблемы с электроснабжением. Несмотря на это, порт продолжает функционировать: работники восстанавливают поврежденное и обеспечивают бесперебойную работу, отмечает АМПУ.

Контекст

В ночь с 21 на 22 октября российские войска совершили массированную атаку на энергетическую инфраструктуру Украины. В частности, в Одесской области россияне атаковали Измаил, нанеся повреждения энергетическим и портовым объектам. Для атаки РФ использовала 405 ударных беспилотников, 11 баллистических, девять крылатых, четыре аэробалистических и четыре управляемых авиационных ракеты.

По предварительным данным Воздушных сил, противовоздушная оборона уничтожила или подавила 349 воздушных целей.