Ворог завдав ударів по енергетичній інфраструктурі в Донецькій, Харківській, Чернігівській та Дніпропетровській областях. Про це повідомляє Міністерство енергетики 24 листопада.

Деталі

Найскладніша ситуація склалася на Дніпропетровщині: без електропостачання залишаються понад 60 000 споживачів. На Харківщині внаслідок атаки знеструмлено ще близько 10 000 абонентів.

Енергетики працюють у цілодобовому режимі, щоб якомога швидше відновити подачу електроенергії, зазначили в Міненерго.

«Просимо всіх споживачів ощадливо ставитися до електроенергії протягом доби, особливо в пікові години – зранку та ввечері. Це суттєво зменшує навантаження на мережу», – наголосили в міністерстві.

Окрім того, через негоду без електрики залишаються 45 населених пунктів у Львівській області. За інформацією Міненерго, усіх знеструмлених споживачів планують заживити до кінця поточної доби.

Контекст

У ніч на 24 листопада російські війська здійснили масовану атаку 162 ударними БПЛА типу Shahed, «Гербера» та дронами інших типів, повідомили у Повітряних Силах ЗСУ. Запуски здійснювалися з напрямків Курськ, Брянськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ (РФ) та Гвардійське (ТОТ АР Крим). Понад 80 з них – дрони-камікадзе Shahed.

Відбиттям повітряного нападу займалися винищувальна авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними станом на 09:00, українська ППО знищила або подавила 125 ворожих БПЛА на півночі, півдні та сході країни.

37 ударних дронів уразили цілі на 15 локаціях, ще один збитий БПЛА впав (уламками) на одній локації. Найбільших пошкоджень зазнали об’єкти цивільної інфраструктури та приватні будинки в Харківській, Чернігівській і Дніпропетровській областях. На жаль, є загиблі та поранені серед мирного населення.