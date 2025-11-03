Імпорт електроенергії до України у жовтні зріс в 2,5 раза, до 360 000 МВт-год, а експорт впав на 85%. Про це свідчать попередні дані моніторингу ExPro Electricity.
Деталі
- Найбільшу частку займає і надалі Угорщина, 51%. На другому місці – Польща, з часткою 22%.
- Імпорт електроенергії у жовтні зріс за усіма напрямами. У порівнянні з жовтнем 2024 року імпорт електроенергії до України зріс удвічі.
- Водночас, експорт електроенергії у жовтні 2025 року впав на 85% через посилення обстрілів енергетичної інфраструктури. Загалом, за місяць було експортовано 90 800 МВт-год електроенергії до країн ЄС та Молдови. Поставки скоротились за усіма напрямами, окрім Словаччини. Найбільшу частку також займає Угорщина, 43%.
- Наприкінці жовтня Україна відновила транскордонну торгівлю зі Словаччиною після майже двомісячної перерви через ремонт на лінії «Вельке Капушани – Мукачево». Імпорт за останні три дні місяця зі Словаччини склав 7600 МВт-год, експорт до Словаччини за цей період – 1800 МВт-год.
Контекст
З початку жовтня Росія відновила масовані удари по українській енергетичній інфраструктурі. Найскладніша ситуація на півночі країни – в Чернігівській та Сумській областях.
Росія перетворила удари по енергетичній інфраструктурі України на системну операцію, спрямовану не просто на тимчасове пошкодження мереж, а на знищення життєздатності великих територій країни напередодні зими. Мета атак – позбавити регіони тепла і світла, підірвати промисловість, спровокувати масову еміграцію та створити політичний тиск на Київ, пише The Economist.
Ця кампанія не хаотична: серія ударів по водопостачанню, підстанціях і електростанціях показала, що йдеться про стратегію руйнування балансу між виробництвом і розподілом енергії.
