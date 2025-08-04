Офісний ринок Києва скорочується. Девелопери не поспішають зводити нові бізнес-центри, а власники пошкоджених – їх відбудовувати. Стримують високі ризики обстрілів. Понад 20% офісних приміщень столиці порожні. Як реагують власники та орендарі?

Терор з боку Росії посилює песимізм на ринку офісної нерухомості столиці. «Поки ми не будемо відновлювати Forum Kinetic, немає сенсу через обстріли», – говорить виконавчий директор Forum Group Юрій Хорунжикевич. Одна з двох будівель бізнес-центру постраждала в лютому.

Лише у 2025-му Київ втратив 45 000 кв. м офісів, підрахували аналітики CBRE Ukraine. Загалом з початку повномасштабної війни – 170 000 – 180 000 кв. м, або близько 8% від загального обсягу ринку.