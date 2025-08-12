Російський експорт мінеральних продуктів у першому півріччі 2025-го впав на $20,3 млрд – до $110,1 млрд. Головна причина – падіння цін на нафту і припинення транзиту газу через Україну. Загальний експорт скоротився менш суттєво – на $13,3 млрд, пише Moscow Times із посиланням на дані митної служби РФ.

Деталі

У січні–червні частка сировини в експорті становила 56,3% проти 62,9% роком раніше. Падіння вартості нафти марки Urals – з $67,7 за барель у січні до $59,8 у червні – збіглося з тарифною війною, яку на початку квітня розпочав Дональд Трамп. Газовий транзит через Україну повністю припинився з 1 січня.

Центробанк РФ прогнозує, що вартість нафти у 2025–2026 роках буде нижчою за рівні 2024-го та 2019–2021 років, а згодом стабілізується. Через це регулятор знизив прогноз експорту в грошовому вимірі до $410 млрд (проти $433 млрд торік), тоді як у натуральному зміни очікуються в межах ±1%.

Контекст

Скорочення експорту при стабільному імпорті та міцний рубль призвели до падіння доходів російського бюджету. У травні уряд РФ зменшив середньорічну ціну нафти Urals у прогнозах з $69,7 до $56 і скоротив план надходжень від нафтогазового сектору на 2,6 трлн руб., а загальних доходів – на 1,8 трлн руб. Нові зміни планують внести разом із проєктом бюджету на 2026 рік.

Аналітики очікують, що до кінця 2025 року рубль послабшає до 90–95 за долар на тлі зростання імпорту і зниження ключової ставки.