Російський експорт мінеральних продуктів у першому півріччі 2025-го впав на $20,3 млрд – до $110,1 млрд. Головна причина – падіння цін на нафту і припинення транзиту газу через Україну. Загальний експорт скоротився менш суттєво – на $13,3 млрд, пише Moscow Times із посиланням на дані митної служби РФ.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Деталі
- У січні–червні частка сировини в експорті становила 56,3% проти 62,9% роком раніше. Падіння вартості нафти марки Urals – з $67,7 за барель у січні до $59,8 у червні – збіглося з тарифною війною, яку на початку квітня розпочав Дональд Трамп. Газовий транзит через Україну повністю припинився з 1 січня.
- Центробанк РФ прогнозує, що вартість нафти у 2025–2026 роках буде нижчою за рівні 2024-го та 2019–2021 років, а згодом стабілізується. Через це регулятор знизив прогноз експорту в грошовому вимірі до $410 млрд (проти $433 млрд торік), тоді як у натуральному зміни очікуються в межах ±1%.
Контекст
Скорочення експорту при стабільному імпорті та міцний рубль призвели до падіння доходів російського бюджету. У травні уряд РФ зменшив середньорічну ціну нафти Urals у прогнозах з $69,7 до $56 і скоротив план надходжень від нафтогазового сектору на 2,6 трлн руб., а загальних доходів – на 1,8 трлн руб. Нові зміни планують внести разом із проєктом бюджету на 2026 рік.
Аналітики очікують, що до кінця 2025 року рубль послабшає до 90–95 за долар на тлі зростання імпорту і зниження ключової ставки.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.