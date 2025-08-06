Європейський Союз із 3 вересня запровадить динамічний ліміт цін на російську нафту, яка базуватиметься на формулі, затвердженій у рамках 18-го пакету санкцій проти Росії. Про це заявила заступниця головної речниці Єврокомісії Аріанна Подеста, пише «Європейська правда» .

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Після 3 вересня ЄС встановить нову межу ціни російської нафти, яка вираховуватиметься за динамічною формулою.

Нова цінова межа автоматично коригуватиметься залежно від ринкових умов, зазначила Подеста.

Вона нагадала, що більшість положень санкційного пакета набули чинності ще в середині липня, а заборона на операції з 22 російськими банками почне діяти з 8 серпня.

Контекст

18 липня посли ЄС погодили новий пакет санкцій проти Росії. У рамках 18-го пакету країни Євросоюзу домовилися знизити ліміт ціни на російську нафту, встановлений «Групою семи», з $60 до $47,6 за барель. Верховна представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас назвала ці санкції одними з найсуворіших. За її словами, обмеження спрямовані проти газопроводів «Північний потік», 105 суден російського «тіньового флоту» та найбільшого нафтопереробного заводу «Роснєфті» в Індії. Також під санкції потрапили 22 російські банки.

Крім того, пакет передбачає: створення реєстру прапорів для відстеження суден, блокування доступу російських банків до фінансування через китайські банки, які допомагають обходити санкції, заборону експорту технологій для виробництва дронів, а також заходи проти осіб, які просувають російські наративи серед українських дітей.