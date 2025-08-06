Європейський Союз із 3 вересня запровадить динамічний ліміт цін на російську нафту, яка базуватиметься на формулі, затвердженій у рамках 18-го пакету санкцій проти Росії. Про це заявила заступниця головної речниці Єврокомісії Аріанна Подеста, пише «Європейська правда».
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Деталі
- Після 3 вересня ЄС встановить нову межу ціни російської нафти, яка вираховуватиметься за динамічною формулою.
- Нова цінова межа автоматично коригуватиметься залежно від ринкових умов, зазначила Подеста.
- Вона нагадала, що більшість положень санкційного пакета набули чинності ще в середині липня, а заборона на операції з 22 російськими банками почне діяти з 8 серпня.
Контекст
18 липня посли ЄС погодили новий пакет санкцій проти Росії. У рамках 18-го пакету країни Євросоюзу домовилися знизити ліміт ціни на російську нафту, встановлений «Групою семи», з $60 до $47,6 за барель. Верховна представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас назвала ці санкції одними з найсуворіших. За її словами, обмеження спрямовані проти газопроводів «Північний потік», 105 суден російського «тіньового флоту» та найбільшого нафтопереробного заводу «Роснєфті» в Індії. Також під санкції потрапили 22 російські банки.
Крім того, пакет передбачає: створення реєстру прапорів для відстеження суден, блокування доступу російських банків до фінансування через китайські банки, які допомагають обходити санкції, заборону експорту технологій для виробництва дронів, а також заходи проти осіб, які просувають російські наративи серед українських дітей.
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