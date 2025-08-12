Forbes Digital підписка
Россия потеряла $20 млрд нефтегазового экспорта за полгода из-за цен и остановки транзита по украинской ГТС

Юрий Тарасовский /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юрий Тарасовский
Forbes

1 хв читання

Российский экспорт минеральных продуктов в первом полугодии 2025-го упал на $20,3 млрд – до $110,1 млрд. Главная причина – падение цен на нефть и прекращение транзита газа через Украину. Общий экспорт сократился менее существенно – на $13,3 млрд, пишет Moscow Times со ссылкой на данные таможенной службы РФ.

  • В январе–июне доля сырья в экспорте составила 56,3% против 62,9% годом ранее. Падение стоимости нефти марки Urals – с $67,7 за баррель в январе до $59,8 в июне – совпало с тарифной войной, которую в начале апреля начал Дональд Трамп. Газовый транзит через Украину полностью прекратился с 1 января.
  • Центробанк РФ прогнозирует, что стоимость нефти в 2025–2026 годах будет ниже уровня 2024-го и 2019–2021 годов, а впоследствии стабилизируется. Поэтому регулятор снизил прогноз экспорта в денежном измерении до $410 млрд (против $433 млрд в прошлом году), тогда как в натуральном изменения ожидаются в пределах ±1%.

Контекст

Сокращение экспорта при стабильном импорте и крепкий рубль привели к падению доходов российского бюджета. В мае правительство РФ снизило среднегодовую цену нефти Urals в прогнозах с $69,7 до $56 и сократило план поступлений от нефтегазового сектора на 2,6 трлн руб., а общих доходов – на 1,8 трлн руб. Новые изменения планируется внести вместе с проектом бюджета на 2026 год.

Аналитики ожидают, что к концу 2025 года рубль ослабнет до 90–95 за доллар на фоне роста импорта и снижения ключевой ставки.

