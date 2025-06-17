Європейська Комісія схвалила законодавчу пропозицію, яка передбачає поступову відмову від імпорту російського газу та нафти до країн ЄС до кінця 2027 року. Про це йдеться в повідомленні ЄК від 17 червня.

Деталі

Пропозиція спрямована на припинення залежності ЄС від російського викопного палива, що посилить енергетичну незалежність і конкурентоспроможність Союзу, повідомили у ЄК.

Запропонований Регламент передбачає поетапне скорочення імпорту трубопровідного газу та СПГ з Росії, а також повне припинення імпорту російської нафти до кінця 2027 року. Держави-члени мають розробити плани диверсифікації з чіткими заходами та графіками.

З 1 січня 2026 року буде заборонено укладання нових контрактів на імпорт російського газу. Короткострокові контракти припинять дію до 17 червня 2026 року, за винятком трубопровідного газу для країн без виходу до моря, де довгострокові контракти діятимуть до кінця 2027 року.

Також буде заборонено довгострокові контракти на послуги терміналів СПГ для російських клієнтів, що сприятиме переорієнтації на альтернативних постачальників.

ЄК забезпечить моніторинг процесу разом із ACER, а у разі загрози постачанню вдасться до надзвичайних заходів. Регламент також посилює прозорість, вимагаючи від компаній надавати інформацію про контракти та походження газу.

Наступний етап – схвалення Регламенту Європарламентом і Радою ЄС за кваліфікованою більшістю.

Контекст

Пропозиція відповідає плану REPowerEU, який передбачає скоординовану відмову від російського газу без значного впливу на економіку чи безпеку постачання завдяки альтернативним джерелам і розвиненій інфраструктурі ЄС.

На відміну від російського вугілля, імпорт якого ЄС заборонив у 2022 році, та нафти, на яку G7 встановила цінову стелю в 2023 році, газ залишався поза санкціями ЄС, хоча багато країн значно скоротили закупівлі російського викопного палива. При цьому імпорт російського СПГ зріс, сягнувши рекордних 16,5 млн т торік.