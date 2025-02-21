Втрата 40% видобутку. Україна планує імпортувати до 800 млн кубометрів газу через атаки РФ – Reuters

До останніх атак Україна видобувала близько 52 млн кубометрів газу на добу, а взимку споживала від 110 до 140 млн кубометрів на добу. Країна покривала дефіцит із газосховищ.

Україна планує імпортувати до 800 млн кубометрів газу з Європи в лютому та березні, щоб компенсувати падіння видобутку на 40% після російських ракетних атак по сектору, пише Reuters 21 лютого з посиланням на високопоставлене джерело в галузі.

Ключові факти

Україна почала нарощувати імпорт газу на початку лютого, і з того часу обсяги зросли майже в 10 разів і перевищили 20 млн кубометрів на добу.

«Ми могли б обійтися без імпорту цього опалювального сезону, але атаки на виробництво змушують нас імпортувати газ, щоб компенсувати скорочення внутрішнього виробництва», – повідомило джерело.

Джерело та чиновники не розкривають поточний рівень видобутку газу.

Основні газовидобувні потужності України вразливі для російських атак, оскільки розташовані у прифронтовій Харківській області та сусідній Полтавській області, наголошує видання.

Джерело зазначило, що запаси газу в сховищах України невеликі, проте при запланованому імпорті та власному видобутку газу країна зможе пережити опалювальний сезон, який зазвичай починається наприкінці жовтня і закінчується у квітні, без запровадження будь-яких обмежень для промисловості та домогосподарств.

Джерело наголосило, що Україні необхідно розпочати закачування газу для зимового сезону 2025/26 навесні, а також накопичити близько 13 млрд кубометрів газу. На початок поточного сезону у сховищах України перебувало 12,9 млрд кубометрів газу.

За даним джерела, поки що неясно, який обсяг газу може бути імпортований після березня, оскільки це залежатиме від рівня місцевого видобутку, на який безпосередньо вплине інтенсивність російських ракетних ударів.

Контекст

Після вторгнення у 2022 році Росія вже спрямовувала безліч ракетних та безпілотних атак на енергетичний сектор України, в останні тижні вона посилила атаки на газову інфраструктуру.

Компанії «Нафтогаз» та ДТЕК заявили, що у лютому Росія як мінімум двічі атакувала та пошкодила їхні обʼєкти.

У ніч на 20 лютого Росія завдала масованого удару ракетами та дронами по газовій інфраструктурі України, повідомив міністр енергетики Герман Галущенко. Він зазначив, що внаслідок обстрілу постраждали виробничі об’єкти. За його словами, ці атаки спрямовані на те, щоб зупинити видобуток газу, який потрібен для побутових потреб людей і роботи централізованого опалення.