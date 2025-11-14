У ніч проти 14 листопада росіяни завдали масованого комбінованого удару по Києву – щонайменше троє загиблих, серед постраждалих – діти та вагітна. Під атакою дронів і ракет була Київщина. Про це повідомляє Нацполіція, ДСНС, Київська ОВА та КМДА.
Деталі
- Окупанти вчергове завдали по Києву та області масованого удару, застосувавши ударні дрони та ракети різних типів.
- За попередньою інформацією, в столиці троє людей загинули. Рятувальники поки тіла дістати не можуть. Постраждали 26 мешканців міста. Серед них – двоє дітей 7 та 10 років.
- 9 людей медики госпіталізували, зокрема, вагітну жінку. Іншим надали допомогу на місці або амбулаторно.
- У Подільському районі ракета вдарила в багатоповерхівку на рівні 15-го поверху, у Святошинському – на 7-му поверсі, а на Оболоні після удару в дев’ятиповерховому будинку спалахнули квартири з 7-го по 9-й поверх.
- У Дніпровському районі уламки дрона пошкодили п’ятиповерховий будинок, спричинивши руйнування нижніх поверхів і пожежі у двох квартирах. Рятувальники евакуювали понад 40 людей із пошкоджених будинків.
- На Київщині внаслідок атаки травмовано шестеро людей. Серед них – дитина 7 років. Станом на ранок у лікарнях залишаються двоє чоловіків з Білої Церкви та Вишгородщини. Наслідки фіксуються у пʼяти районах – Бучанському, Білоцерківському, Вишгородському, Фастівському та Обухівському.
- Доповнено о 9:30. Президент Володимир Зеленський зазначив, що станом на 9:00 відомо про четверо загиблих внаслідок атаки по Україні. Близько 430 дронів і 18 ракет було в ударі, в тому числі балістика та аеробалістика.
- «Лише в Києві є руйнування в десятках багатоповерхівок. Від уламків «іскандера» пошкоджене Посольство Азербайджану. Головний напрямок атаки – Київ, били також по Київщині, Харківщині, Одещині. За попередніми даними, вранці росіяни застосували ракету «Циркон» на Сумщині», – написав Зеленський.
Контекст
Цієї ночі росіяни здійснили комбіновану атаку на Україну. Ще з вечора 13 листопада, в Україну залетіли ворожі дрони. Ближче до ночі в повітряному просторі країни фіксувалися зальоти цілих груп безпілотників. З початком нової доби ворог почав бити ними по Києву.
Паралельно росіяни запустили по Києву крилаті ракети (ймовірно, «Калібри»), балістику, а також аеробалістичні ракети «Кинжал» з літаків МіГ-31К.
