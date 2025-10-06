У ніч на 6 жовтня російські війська атакували Харків ударними дронами, що призвело до пошкодження приватних будинків і травмування чотирьох осіб. Про наслідки ворожої атаки повідомили міський голова Харкова Ігор Терехов, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов та Державна служба з надзвичайних ситуацій.