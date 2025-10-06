У ніч на 6 жовтня російські війська атакували Харків ударними дронами, що призвело до пошкодження приватних будинків і травмування чотирьох осіб. Про наслідки ворожої атаки повідомили міський голова Харкова Ігор Терехов, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов та Державна служба з надзвичайних ситуацій.
Деталі
- Місто зазнало 15 атак ворожими дронами, зазначив Терехов.
- Внаслідок обстрілів постраждали четверо людей. У трьох діагностували гостру реакцію на стрес, а 63-річний чоловік звернувся по медичну допомогу, яку йому надали лікарі, повідомили в ОВА.
- В Новобаварському районі міста виникли пожежі та руйнування на одному з об’єктів. У Шевченківському районі горів автомобіль, також пошкоджено приватні будинки, склади, гаражі та легкові автомобілі.
Контекст
5 жовтня російські війська атакували індустріальний парк Sparrow у Львові, внаслідок чого було пошкоджено складські приміщення компанії FM Logistics, логістичного партнера виробника одягу LPP. Детальніше про наслідки атаки читайте тут.
