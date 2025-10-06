Підписка від 49 грн
Російські дрони вдарили по Харкову: пошкоджено будинки, є постраждалі (фото)

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

У ніч на 6 жовтня російські війська атакували Харків ударними дронами, що призвело до пошкодження приватних будинків і травмування чотирьох осіб. Про наслідки ворожої атаки повідомили міський голова Харкова Ігор Терехов, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов та Державна служба з надзвичайних ситуацій.

  • Місто зазнало 15 атак ворожими дронами, зазначив Терехов.
  • Внаслідок обстрілів постраждали четверо людей. У трьох діагностували гостру реакцію на стрес, а 63-річний чоловік звернувся по медичну допомогу, яку йому надали лікарі, повідомили в ОВА.
  • В Новобаварському районі міста виникли пожежі та руйнування на одному з об’єктів. У Шевченківському районі горів автомобіль, також пошкоджено приватні будинки, склади, гаражі та легкові автомобілі.
Російські дрони вдарили по Харкову: пошкоджено будинки, є постраждалі (фото) /Фото 1

Наслідки російської атаки на Харків Фото: ДСНС

Російські дрони вдарили по Харкову: пошкоджено будинки, є постраждалі (фото) /Фото 2

Наслідки російської атаки на Харків Фото: ДСНС

Російські дрони вдарили по Харкову: пошкоджено будинки, є постраждалі (фото) /Фото 3

Наслідки російської атаки на Харків Фото: ДСНС

Російські дрони вдарили по Харкову: пошкоджено будинки, є постраждалі (фото) /Фото 4

Наслідки російської атаки на Харків Фото: ДСНС

Російські дрони вдарили по Харкову: пошкоджено будинки, є постраждалі (фото) /Фото 5

Наслідки російської атаки на Харків Фото: ДСНС

Російські дрони вдарили по Харкову: пошкоджено будинки, є постраждалі (фото) /Фото 6

Наслідки російської атаки на Харків Фото: ДСНС

Російські дрони вдарили по Харкову: пошкоджено будинки, є постраждалі (фото) /Фото 7

Наслідки російської атаки на Харків Фото: ДСНС

Контекст 

5 жовтня російські війська атакували індустріальний парк Sparrow у Львові, внаслідок чого було пошкоджено складські приміщення компанії FM Logistics, логістичного партнера виробника одягу LPP. Детальніше про наслідки атаки читайте тут.

Матеріали по темі

