Росія зранку 5 жовтня завдала удару по індустріальному парку Sparrow у Львові, повідомив мер міста Андрій Садовий. Зокрема, постраждали складські площі FM Logistics – логістичного партнера виробника одягу LPP, дізнався Forbes Ukraine.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Деталі
- На території індустріального парку не було жодної військової цілі, наголосив Садовий.
- Вранці у Львові пролунали потужні вибухи після повідомлень Повітряних сил про наближення балістичних ракет «Кинджал».
- Через російську ракетно-дронову атаку у Львові загинули дві людини, є поранені, повідомив Козицький. Через задимлення у місті він закликав щільно зачинити вікна, утриматися від виходу на вулицю без нагальної потреби.
- Садовий зазначив, що наразі немає підтвердженої інформації про небезпечні викиди у Львові.
- «Частина Львова без світла. Відомо про Рясне та Левандівку. З’ясовуємо деталі. Просимо зберігати спокій і залишатися в безпечних місцях», – написав Садовий. З 9 ранку і місті відбій повітряної тривоги.
- Доповнено. Через атаку на Львів постраждали складські площі FM Logistics – логістичного партнера виробника одягу LPP, повідомив співрозмовник Forbes Ukraine в компанії LPP на умовах анонімності. «Це не склад нашої компанії, а партнера, будемо всіляко його підтримувати», – уточнив співрозмовник.
- Втрати LPP, за попередньою інформацією, приблизно п’ять вантажівок товару і деякі складські запаси, сума збитків поки невідома, зараз роблять підрахунок.
- Це не має вплинути на роботу компанії, оскільки вона диверсифікувала логістику, має двох логістичних партнерів і власний склад плюс щотижня отримує поставки з Польщі, розповів співрозмовник. «Можуть виникнути певні перебої з постачанням в магазини, але кардинально на продажі і бізнес – ні», – розповів співрозмовник Forbes.
- «З початку війни ми диверсифікували наші логістичні операції для українського ринку, щоб захиститися від таких ситуацій у майбутньому, – повідомили у польському офісі LPP. – Тому, незважаючи на нічні напади, наші ресурси, необхідні для забезпечення постачання товарів до магазинів у Львові, залишаються в безпеці».
Контекст
Sparrow Park Lviv – запустився у Львові в листопаді 2022-го. Вартість комплексу – 1,9 млрд грн.
Спеціалізація ІП – універсальний, логістика (urban logistics), легка та харчова промисловість, переробна галузь, деревообробна, поліграфічна галузь, інші галузі, сумісні із вищезазначеними. Серед резидентів – FM Logistics, ПриватБанк, Аврора Мультимаркет. За непідтвердженою інформацією, склади Sparrow використовувала польська компанія LPP (бренди одягу Cropp, House, Sinsay, Reserved, Mohito)*.
Власник ІП – Sparrow Capital (ТОВ «Спарроу Кепітал»). Компанія, зареєстрована у Львові у 2020 року. Вона входить до групи компаній Sparrow Group, що спеціалізується на інвестиціях, девелопменті, управлінні нерухомістю та створенні логістичного та виробничого простору в Західній Україні.
Власником юрособи значиться Максим Чухен. Дохід ТОВ за результатами 2024 року – 10,6 млрд грн, чистий збиток 819 млн грн, свідчать дані YouControl.
*доповнено коментарем LPP
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.