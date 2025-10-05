Росія зранку 5 жовтня завдала удару по індустріальному парку Sparrow у Львові, повідомив мер міста Андрій Садовий. Зокрема, постраждали складські площі FM Logistics – логістичного партнера виробника одягу LPP, дізнався Forbes Ukraine.

Деталі

На території індустріального парку не було жодної військової цілі, наголосив Садовий.

Індустріальний парк Sparrow у Львові. Фото із соцмереж Андрія Садового

Вранці у Львові пролунали потужні вибухи після повідомлень Повітряних сил про наближення балістичних ракет «Кинджал».

Через російську ракетно-дронову атаку у Львові загинули дві людини, є поранені, повідомив Козицький. Через задимлення у місті він закликав щільно зачинити вікна, утриматися від виходу на вулицю без нагальної потреби.

Садовий зазначив, що наразі немає підтвердженої інформації про небезпечні викиди у Львові.

«Частина Львова без світла. Відомо про Рясне та Левандівку. З’ясовуємо деталі. Просимо зберігати спокій і залишатися в безпечних місцях», – написав Садовий. З 9 ранку і місті відбій повітряної тривоги.

Дим на Львовом після російської комбінованої атаки 5 жовтня. Фото із соцмереж Андрія Садового

Доповнено . Через атаку на Львів постраждали складські площі FM Logistics – логістичного партнера виробника одягу LPP, повідомив співрозмовник Forbes Ukraine в компанії LPP на умовах анонімності. «Це не склад нашої компанії, а партнера, будемо всіляко його підтримувати», – уточнив співрозмовник.

. Через атаку на Львів постраждали складські площі FM Logistics – логістичного партнера виробника одягу LPP, повідомив співрозмовник Forbes Ukraine в компанії LPP на умовах анонімності. «Це не склад нашої компанії, а партнера, будемо всіляко його підтримувати», – уточнив співрозмовник. Втрати LPP, за попередньою інформацією, приблизно п’ять вантажівок товару і деякі складські запаси, сума збитків поки невідома, зараз роблять підрахунок.

Це не має вплинути на роботу компанії, оскільки вона диверсифікувала логістику, має двох логістичних партнерів і власний склад плюс щотижня отримує поставки з Польщі, розповів співрозмовник. «Можуть виникнути певні перебої з постачанням в магазини, але кардинально на продажі і бізнес – ні», – розповів співрозмовник Forbes.

«З початку війни ми диверсифікували наші логістичні операції для українського ринку, щоб захиститися від таких ситуацій у майбутньому, – повідомили у польському офісі LPP. – Тому, незважаючи на нічні напади, наші ресурси, необхідні для забезпечення постачання товарів до магазинів у Львові, залишаються в безпеці».

Контекст

Sparrow Park Lviv – запустився у Львові в листопаді 2022-го. Вартість комплексу – 1,9 млрд грн.

Спеціалізація ІП – універсальний, логістика (urban logistics), легка та харчова промисловість, переробна галузь, деревообробна, поліграфічна галузь, інші галузі, сумісні із вищезазначеними. Серед резидентів – FM Logistics, ПриватБанк, Аврора Мультимаркет. За непідтвердженою інформацією, склади Sparrow використовувала польська компанія LPP (бренди одягу Cropp, House, Sinsay, Reserved, Mohito)*.

Власник ІП – Sparrow Capital (ТОВ «Спарроу Кепітал»). Компанія, зареєстрована у Львові у 2020 року. Вона входить до групи компаній Sparrow Group, що спеціалізується на інвестиціях, девелопменті, управлінні нерухомістю та створенні логістичного та виробничого простору в Західній Україні.

Власником юрособи значиться Максим Чухен. Дохід ТОВ за результатами 2024 року – 10,6 млрд грн, чистий збиток 819 млн грн, свідчать дані YouControl.

*доповнено коментарем LPP