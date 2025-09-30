Деталі

Ворог за допомогою ударних безпілотників атакував Ніжинський район, повідомив голова Чернігівської ОВА. На місцях влучань виникли пожежі, які оперативно ліквідували підрозділи ДСНС. Внаслідок удару по об’єкту енергетичної інфраструктури без електропостачання залишилися понад 26 000 абонентів у Бобровиці та прилеглих населених пунктах. Енергетики активно працюють над відновленням електропостачання.

Через тимчасове знеструмлення залізничних дільниць на Чернігівщині для руху поїздів залучено резервні тепловози, що призвело до затримок. Найбільше відхилення від графіка має поїзд №143 Суми – Львів (затримка 7 годин).

У зворотному напрямку поїзд №144 Львів – Суми також вирушить із запізненням. Загалом за минулу добу ворог 20 разів атакував Чернігівщину, завдавши ударів по 13 населених пунктах області.

Контекст

Ще з липня російські війська розпочали цілеспрямовані удари по залізничній інфраструктурі України, повідомив раніше голова «Укрзалізниці» Олександр Перцовський. «Шахеди систематично атакують наші ключові вузлові станції. Наприклад, удари завдавалися по станціях Лозова, Синельникове та Козятин. Фактично, по всій території країни ворог цілить у важливі залізничні об’єкти», – зазначив він. За словами Перцовського, під час комплексних атак страждають енергетичні підстанції, локомотивні депо та пасажирські вокзали.

У ніч на 28 серпня Росія пошкодила окремі ділянки залізничних колій та парк швидкісних поїздів Інтерсіті+ у Києві.

7 вересня ворог завдав масованих ударів по Кременчуку, серйозно пошкодивши Крюківський міст – єдину переправу через Дніпро, яка з’єднує не лише місто з населенням 200 000 осіб, а й увесь промисловий регіон на десятки кілометрів.

17 вересня Росія здійснила масштабну атаку на підстанції «Укрзалізниці», що призвело до затримок пасажирських поїздів на одеському та дніпровському напрямках, повідомила компанія.