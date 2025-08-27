OpenAI оголосила про зміни до свого популярного чат-бота ChatGPT після позову, в якому стверджується, що 16-річний підліток Адам Рейн, який покінчив життя самогубством цієї весни, покладався на чат-бот як на порадника. Про це повідомляє Bloomberg 27 серпня.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Деталі
- Компанія планує оновити ChatGPT, щоб краще розпізнавати й реагувати на ознаки психологічного дистресу. Наприклад, чат-бот пояснюватиме небезпеку недосипання та рекомендуватиме відпочинок, якщо користувач згадає, що не спав кілька ночей і почувається невразливим.
- OpenAI також посилить захист у розмовах про самогубство, які можуть ставати проблемними при тривалому спілкуванні. Крім того, будуть запроваджені функції батьківського контролю, які дозволять відстежувати, як діти використовують ChatGPT, і переглядати деталі їхньої взаємодії з чат-ботом.
- OpenAI також працює над покращенням захисних механізмів для тривалих розмов, щоб запобігти ситуаціям, коли чат-бот недооцінює серйозність введених користувачем даних.
- Компанія планує перенаправляти користувачів до місцевих служб підтримки в США та Європі, а також розглядає можливість створення мережі ліцензованих фахівців, з якими користувачі могли б зв’язатися через ChatGPT у кризових ситуаціях.
- Позов проти OpenAI та її генерального директора Сема Альтмана подали батьки Адама Рейна, 16-річного учня з Каліфорнії, який помер через повішення у квітні. У позові стверджується, що ChatGPT ізолював Адама від сім’ї та сприяв плануванню його самогубства.
- Батьки зазначають, що чат-бот став «найближчим довіреним другом» підлітка, до якого він звертався зі своєю тривогою та психологічними проблемами.
- У розмові з ChatGPT Адам сказав, що знання про можливість самогубства його «заспокоює». Чат-бот відповів, що багато людей з тривогою знаходять розраду в уявленні «запасного виходу», оскільки це може здаватися способом відновити контроль.
Контекст
Останніми роками люди дедалі частіше звертаються до чат-ботів, таких як ChatGPT, для розв’язання особистих проблем, включно з тими, що стосуються психічного здоров’я. Запущений у 2022 році ChatGPT набув величезної популярності, залучивши понад 700 млн користувачів щотижня. Проте використання чат-ботів як заміни професійної психологічної допомоги викликає занепокоєння серед експертів. Критики вказують на ризики, пов’язані з тим, що чат-боти можуть ненавмисно погіршити стан користувачів, особливо в кризових ситуаціях, через обмежену здатність адекватно реагувати на складні емоційні стани. Наприклад, тривалі розмови можуть послабити захисні механізми чат-бота, що призводить до неналежних відповідей.
Організації, такі як Human Line Project, з’явилися для підтримки людей, які повідомляють про психологічні проблеми, спричинені взаємодією з чат-ботами. OpenAI визнає ці виклики та заявляє, що працює над удосконаленням ChatGPT, щоб забезпечити безпечніше спілкування, але зазначає, що це потребує часу та ретельної роботи.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.