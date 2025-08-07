OpenAI представила GPT-5 – нову флагманську модель ШІ, яка змінює підхід до використання ChatGPT. Вона поєднує швидкість GPT-серії з аналітикою o-серії, виконує складні завдання на кшталт створення застосунків і стане доступною навіть безкоштовним користувачам. Подія транслювалася на YouTube-каналі компанії.

Ключові факти

GPT-5 – це перша «уніфікована» ШІ-модель OpenAI, яка поєднує здібності до міркування зі швидкими відповідями. «GPT-5 дає відчуття ніби розмовляєш з експертом рівня PhD у будь-якій темі», – сказав під час презентації СЕО OpenAI Сем Альтман. Він назвав цю модель «значним кроком на шляху до AGI ».

». В компанії назвали GPT-5 є розумнішою, швидшою та точнішою, ніж попередні моделі GPT.

Користувачі без підписки отримають доступ до GPT-5 та gpt-5-mini. Користувачі підписки Plus за $20 на місяць отримають доступ до тих самих моделей зі «значно вищими» лімітами використання.

Користувачі підписки Pro за $200 на місяць матимуть необмежений доступ до GPT-5, а також до вдосконаленої версії під назвою GPT-5 Pro.

Бізнес клієнти та освітні організації отримають доступ до GPT-5 як моделі за замовчуванням наступного тижня.

Розробники зможуть підключити в GPT-5 до API трьох розмірах — gpt-5, gpt-5-mini та gpt-5-nano. В залежності від вибраної моделі, вона витрачатиме різну кількість часу на «міркування» над завданнями.

OpenAI пропонує користувачам обрати одну з чотирьох особистостей для відповідей на питання – «Цинік», «Робот», «Слухач», «Ботан». Ці особистості допоможуть адаптувати відповіді ChatGPT, не вимагаючи від користувачів спеціально просити модель відповідати певним чином.

Під час презентації представник пост-тренінгового відділу OpenAI Янн Дюбуа попросив GPT-5 створити «високоінтерактивний веб-додаток для вивчення французької мови» і за хвилину отримав демо-версію продукта.

В OpenAI називають свою нову модель «найкращою для питань, пов’язаних зі здоров’ям». У трьох бенчмарках OpenAI повʼязаних зі здоровʼям – HealthBench, HealthBench Hard та HealthBench Consensus системна картка зазначає, що мислення GPT-5 перевершує попередні моделі «зі значним відривом», йдеться у блозі компанії.

зазначає, що мислення GPT-5 перевершує попередні моделі «зі значним відривом», йдеться у блозі компанії. З 7 серпня GPT-5 доступна для всіх користувачів ChatGPT за замовчуванням, незалежно від наявності підписки. Вперше OpenAI надає доступ до просунутої моделі з розширеними аналітичними здібностями безкоштовно.

Можливості та продуктивність GPT-5

Кодування: 74,9% успішних відповідей на реальні задачі GitHub (випереджає Claude Opus 4.1 і Gemini 2.5 Pro).

PhD-рівень наукових знань: 89,4% правильних відповідей.

GPT-5 майже не «галюцинує»: помилкові відповіді усього у 1,6% випадків, що значно менше, ніж у GPT-4o (12,9%).

Креативність: модель краще орієнтується в субʼєктивних завданнях – дизайн, написання текстів.

Безпека: GPT-5 рідше демонструє шкідливу або маніпулятивну поведінку і краще відрізняє безпечні запити від потенційно небезпечних.

Контекст

ChatGPT, створений OpenAI і запущений 30 листопада 2022 року, стрімко здобув популярність, залучивши 1 мільйон користувачів за п’ять днів і 100 мільйонів за два місяці. Станом на лютий 2025 року платформа налічує 400 мільйонів щотижневих і 122 мільйони щоденних активних користувачів.

Основна аудиторія зосереджена в США (19%), Індії (7%) і Бразилії (5%). У травні 2024 року OpenAI представила модель GPT-4o, яка підтримує обробку тексту, аудіо та зображень, значно розширивши функціонал ChatGPT.

Щодня ChatGPT отримує понад 2,5 млрд запитів від користувачів у всьому світі, з яких понад 330 млн надходять зі США, писав Axios з посиланням на OpenAI у липні цього року.

У лютому 2025 року з’явилася функція Deep Research, що створює аналітичні звіти за 5–30 хвилин. GPT Store дозволив розробити понад 3 мільйони індивідуальних чатботів без навичок програмування. Модель GPT Image 1, інтегрована в GPT-4o, у березні 2025 року згенерувала 700 млн зображень за тиждень. У 2024 році дохід OpenAI від ChatGPT склав $3,7 млрд, а прогноз на 2025 рік становить $11 млрд при оцінці компанії в $157 млрд.