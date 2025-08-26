Компанія Ілона Маска xAI подала позов проти Apple та OpenAI, звинувативши їх у незаконному стримуванні конкуренції в галузі штучного інтелекту (ШІ). Маск вважає, що партнерство Apple з OpenAI створює монопольні умови для ChatGPT, позбавляючи конкурентів доступу до користувачів iPhone, пише WSJ .

Деталі

У скарзі зазначається, що інтеграція ChatGPT в екосистему Apple забезпечує OpenAI унікальну перевагу – мільярди користувацьких запитів із сотень мільйонів iPhone. Це дозволяє OpenAI швидко вдосконалювати свої моделі, тоді як конкуруючі чатботи, серед яких Grok від xAI, нібито отримують нижчі позиції в App Store.

«У відчайдушній спробі захистити свою монополію на смартфони Apple об’єдналася з OpenAI, монополістом на ринку генеративних чатботів», – йдеться в позові. В xAI стверджують, що Apple блокує розвиток «супердодатків», які можуть знизити залежність від iPhone. Маск намагається перетворити платформу X на такий додаток, але поки що без успіху, зазначило видання.

В Apple публічно не прокоментували позов, але раніше компанія заявляла, що App Store неупереджений, а партнерства формуються з найкращими продуктами для користувачів. У OpenAI відповіли, що подання Маска – це «черговий прояв переслідування».

Контекст

Раніше Маск опублікував у соцмережі X заяву, де назвав дії Apple «безумовним порушенням антимонопольних правил». За його словами, нинішня система App Store унеможливлює вихід будь-якої ШІ-компанії, окрім OpenAI, на перше місце в рейтингах.

Позов xAI відсилає до антимонопольної справи Мін’юсту США проти Google, яку компанія програла: суд визнав, що вона незаконно монополізувала ринок пошуку, укладаючи ексклюзивні угоди з Apple. Google щороку платить понад $20 млрд, щоб бути пошуковиком за замовчуванням у Safari. xAI стверджує, що OpenAI діє за схожою схемою на ринку генеративного ШІ.

Apple сама визнає ризики, які ШІ становить для її бізнесу. У травні на суді проти Google топменеджер Apple Едді К’ю заявив: «Можливо, через 10 років iPhone вже не буде потрібен, як би шалено це не звучало». Маск намагається використати цю загрозу, щоб домогтися для xAI вигіднішої угоди розповсюдження на платформі Apple та збільшити видимість Grok у App Store.

Позов Маска відбувається на тлі зростаючого тиску регуляторів на Apple. У квітні 2025 року суд у США визнав, що компанія порушила вимогу допустити більшу конкуренцію в App Store, і передав справу до федеральних прокурорів для розслідування. Цей процес ініціювала Epic Games, творець Fortnite.

Того ж місяця Єврокомісія оштрафувала Apple на €500 млн за обмеження, які забороняли розробникам пропонувати дешевші підписки поза межами App Store, що суперечить закону про цифрові ринки (DMA).