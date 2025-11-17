Президент США Дональд Трамп назвав прийнятним для себе запропонований у Сенаті законопроєкт, який передбачає запровадження жорстких санкцій проти будь-якої країни, що веде бізнес із Росією. Про це пише Bloomberg 17 листопада.

Деталі

Республіканська партія працює над законопроєктом, який дозволяє президенту запроваджувати мита до 500% на імпорт із країн, що купують російські енергоносії та не підтримують активно Україну. Це зокрема стосується великих споживачів російської енергії, таких як Китай та Індія.

«Республіканці вносять законодавство, яке передбачає дуже жорсткі санкції тощо проти будь-якої країни, що веде бізнес із Росією», – сказав Трамп журналістам перед вильотом із Флориди до Білого дому в неділю. Він додав, що такий законопроєкт буде «прийнятним для мене», що є найсильнішим наразі сигналом про підтримку багатомісячних зусиль щодо обмеження фінансування Москви.

«Ми можемо додати туди й Іран», – зазначив Трамп, не вдаючись у деталі.

Контекст

Двопартійний законопроєкт про вторинні санкції проти Росії, авторами якого стали республіканець Ліндсі Грем і демократ Річард Блюменталь, було представлено навесні 2025 року. Він передбачає мита в розмірі 500% на імпорт із країн, що купують російську нафту, природний газ або уран. Крім того, запроваджуються санкції проти будь-якої країни, яка набуває уран з Росії. Законопроєкт підтримали понад 80 сенаторів зі 100.

Один зі співавторів законопроєкту Ліндсі Грем влітку натякав, що Трамп готовий його підтримати, і документ розглянуть після перерви в роботі сенату. Проте в серпні відбулася зустріч Трампа з Путіним на Алясці, а згодом сенат, як повідомляв Bloomberg, «поставив на паузу» розгляд законопроєкту щонайменше до зустрічі Дональда Трампа та Володимира Путіна в Будапешті – яка зрештою була скасована.