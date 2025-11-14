Постачання російської нафти через Північний Льодовитий океан стикаються зі зростаючими затримками через санкції США. Про це пише Bloomberg 14 листопада.

Деталі

Океанські танкери цього року витрачають майже на три тижні більше, ніж торік, на доставку сирої нафти до північного Китаю з арктичних та балтійських портів Росії Північним морським шляхом. Середня тривалість рейсу від завантаження до розвантаження становить близько семи тижнів, причому кілька суден ще не завершили доставку, пише видання. Усі задіяні танкери перебувають під санкціями Управління з контролю за іноземними активами США (OFAC).

Збільшення часу рейсів контрастує з маршрутом через Суецький канал, де затримки зросли лише незначно. Більшість поставок цим шляхом здійснюються на суднах, які не потрапили під санкції США.

Зазначається, що це свідчить про те, як заходи США ускладнюють торгівлю російською нафтою, хоча й не зупиняють її повністю.

Північний морський шлях уздовж арктичного узбережжя Росії мав би забезпечувати швидшу доставку до північного Китаю, ніж звичайний маршрут через Суецький канал. Використання північного шляху майже вдвічі скорочує відстань від Мурманська та зменшує шлях із балтійських портів Приморська і Уст-Луга на 30%.

Із 18 поставок сирої нафти через Арктику цього року – проти 20 торік – 11 суден потім здійснювали перевалку з судна на судно біля тихоокеанського узбережжя Росії.

Ця практика – перекачування нафти з одного танкера на інший у відкритому морі – ускладнює відстеження кінцевого пункту призначення вантажів. Вона також додає додаткові витрати й час на доставку.

Усі танкери, які перевозили нафту через Арктику цього року, перебувають під санкціями США. Більшість також внесені до чорних списків Великої Британії та Європейського Союзу. Затримки та перевалки вантажів подібні до тих, що для небагатьох суден під санкціями США, які завантажують російську нафту в тихоокеанському порту Козміно. Вантажі врешті-решт розвантажують у китайських портах.

Контекст

23 жовтня президент США Дональд Трамп ввів санкції проти «Руснефти», «Лукойла» та їхніх дочірніх структур. До санкційного переліку включено понад 30 підрозділів обох компаній, зокрема нафтові родовища, газові та нафтопереробні підприємства по всій Росії. На «Руснефть» й «Лукойл» разом припадає близько половини щоденного видобутку нафти в країні. Зокрема, «Руснефть» формує приблизно 17% доходів федерального бюджету Росії.