Розширення американських санкцій проти китайських портів і НПЗ різко скоротило поставки російської та іранської нафти до Китаю – найбільшого імпортера нафти у світі. У листопаді морські поставки російської нафти до Китаю можуть впасти на 500–800 000 барелів на добу – це до двох третин від звичайного рівня. Про це пише Bloomberg 18 листопада.

Деталі

Великі державні НПЗ Китаю призупинили закупівлі сирої нафти марки ESPO (основний сорт, який Китай купує в Росії) після того, як США наклали санкції на «Роснефть» і «Лукойл». Санкції проти терміналу Жижао (Rizhao), через який проходило близько 10% усього імпорту нафти до Китаю, сильно вдарили по іранських потоках.

Навіть приватні НПЗ-«чайники», які зазвичай менш бояться санкційного ризику, зараз уникають російської нафти з Далекого Сходу – після того, як ЄС і Британія внесли до чорного списку великий «чайник» Shandong Yulong Petrochemical.

Саме страх відрізняє нинішні американські санкції від попередніх, говорять аналітики: «Санкції проти «Роснефти» і «Лукойла» можуть стати переломним моментом».

Одночасно індійські НПЗ також скорочують закупівлі російської нафти – це свідчить, що Захід нарешті почав реально перекривати фінансування війни Росії.

Проте вже з’являються обхідні шляхи:

Порт Дунцзякоу (Shandong), який сам під санкціями США з серпня, після короткої паузи знову приймає великі обсяги іранської нафти.

На ринку з’явився надлишок «чутливої» нафти: ESPO торгується з дисконтом $4/барель до бенчмарку (було 50 центів наприкінці жовтня).

Іранська нафта накопичується в морі: станом на кінець минулого тижня майже 48 млн барелів (найвищий рівень за 2+ роки), 40% – у районі Сінгапуру, ще 40% – у Жовтому та Південно-Китайському морях (дані Kpler).

Аналітики Vortexa та Rystad Energy прогнозують падіння імпорту іранської нафти на 200–400 000 барелів/добу (до 30%). Приватні «чайники» вичерпали імпортні квоти на 2025 рік, запаси в Шаньдуні і так рекордні, тому попит слабкий.

Багато трейдерів очікують, що знижки стануть ще привабливішими, і китайські покупці повернуться до старих методів: вимикання транспондерів, перевалка ship-to-ship, використання підсанкційних портів. За словами аналітика Energy Aspects Цзяньань Сунь, навіть якщо уряд дасть додаткові квоти, багато НПЗ займуть вичікувальну позицію, щоб зрозуміти, наскільки жорстко США контролюватимуть виконання санкцій.

Отже, поточне падіння поставок виглядає значним, але, найімовірніше, тимчасовим – доки не відпрацюють нові схеми обходу, пише Bloomberg.

Контекст

Після внесення адміністрацією Трампа 22 жовтня «Роснєфті» та «Лукойлу» до санкційного списку SDN темпи падіння попиту на російську нафту різко прискорилися.

До 21 листопада партнерам компаній дано строк для повного припинення операцій, і низка нафтопереробних заводів у Китаї, Індії та Туреччині вже відмовилися від нових контрактів на російську нафту та активно шукають альтернативних постачальників.

На тлі цих санкцій марка Urals почала торгуватися з рекордними дисконтами до світових бенчмарків. Минулого тижня знижка Urals до Brent у портах Чорного та Балтійського морів зросла в середньому до $23,52 за барель – це максимальний рівень із червня 2023 року.