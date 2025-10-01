Підписка від 49 грн
Країни G7 готуються суттєво посилити санкції проти Росії. У списку – нафта, фінанси та військова промисловість

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

Країни G7 наближаються до ухвалення рішення про суттєве посилення санкцій проти Росії через її небажання завершити війну проти України. Про це йдеться у проєкті заяви, яку бачив Bloomberg.

  • G7 вважає, що настав час для «значного скоординованого посилення заходів», які мають зміцнити стійкість України та суттєво послабити здатність Росії вести війну. Міністри фінансів США, Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, Японії та Канади планують обговорити заяву у середу, 1 жовтня.
  • Серед варіантів, які розглядаються, – нові обмеження у сферах енергетики, фінансів та військової промисловості, а також санкції проти країн та компаній, що допомагають Москві обходити вже чинні заборони. 
  • Окрему увагу планують приділити максимальному тиску на експорт російської нафти – ключового джерела доходів Кремля. Йдеться про можливі санкції проти великих нафтових компаній РФ, «тіньового флоту» танкерів і торгових операцій з енергоносіями.
  • Міністри мають обговорити фінансові потреби України, зокрема використання заморожених активів російського центробанку.
  • Паралельно у Данії проходить зустріч лідерів ЄС, де набирає обертів план використати заморожені у блоці російські кошти для виділення Україні €140 млрд ($164 млрд) нової допомоги. 
  • Євросоюз також готує новий пакет санкцій, який передбачає заборону імпорту російського скрапленого газу до 2027 року та додаткові обмеження для енергетичного і фінансового секторів РФ.
  • І G7, і ЄС розраховують погодити свої санкційні пакети цього місяця.

Контекст

19 вересня Євросоюз презентував 19-й пакет санкцій проти Росії. Він включає відмову від російського скрапленого природного газу з 1 січня 2027 року, обмеження проти компаній «Роснафта» і «Газпромнафта», санкції проти 118 суден так званого тіньового флоту, а також додаткові заходи проти країн, які сприяють Росії в обході санкцій.

30 вересня голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС планує заборонити імпорт скрапленого природного газу з Росії у новому пакеті санкцій. Він включатиме жорсткі обмеження в енергетиці, фінансових послугах і торгівлі. Ключовим елементом стане заборона імпорту російського СПГ, зазначила вона.

