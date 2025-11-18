Рязанський нафтопереробний завод «Роснафти» зупинив переробку сирої нафти після атаки українського безпілотника в ніч на 15 листопада. Про це пише Reuters з посиланням на джерела в галузі.

Деталі

«Очікується, що завод залишатиметься простоювати до кінця місяця. Відвантаження нафтопродуктів до 1 грудня не планується», – розповів один зі співрозмовників агентства.

За даними Reuters, безпілотники влучили в основну установку потужністю понад 8 млн метричних тонн на рік. Це майже половина (48 %) загальної потужності заводу.

Інший великий переробний блок НПЗ, який забезпечує чверть потужностей, вийшов з ладу після удару дронів 24 жовтня. Ремонт цього блоку досі не завершено.

За словами джерелами, завод також зупинив роботу інших установок, але невідомо, чи пов’язано це безпосередньо з українськими атаками.

Згідно з даними Санкт-Петербурзької міжнародної товарно-сировинної біржі, 15 листопада Рязанський НПЗ припинив продаж нафтопродуктів на своєму майданчику.

Контекст

З початку 2025 року Україна значно активізувала удари дронами по російських нафтопереробних заводах і нафтобазах, намагаючись підірвати ключове джерело валютних надходжень Кремля – експорт нафти та нафтопродуктів, які фінансують війну.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що системні атаки вже могли призвести до скорочення запасів бензину в Росії приблизно на 20%. Детальний огляд уражених об’єктів та їхніх наслідків – у матеріалі Forbes.

За даними Міжнародного енергетичного агентства, у серпні 2025 року доходи Росії від продажу нафти та нафтопродуктів за кордон опустилися до одного з найнижчих показників від початку повномасштабного вторгнення.

Паралельно обсяги морського експорту російської нафти зменшуються третій тиждень поспіль і досягли найнижчого рівня за останні два місяці.