Один з найбільших НПЗ Росії зупинився після ударів українських БПЛА – Reuters

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Рязанський нафтопереробний завод «Роснафти» зупинив переробку сирої нафти після атаки українського безпілотника в ніч на 15 листопада. Про це пише Reuters з посиланням на джерела в галузі.

Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.

Деталі 

  • «Очікується, що завод залишатиметься простоювати до кінця місяця. Відвантаження нафтопродуктів до 1 грудня не планується», – розповів один зі співрозмовників агентства.
  • За даними Reuters, безпілотники влучили в основну установку потужністю понад 8 млн метричних тонн на рік. Це майже половина (48 %) загальної потужності заводу.
  • Інший великий переробний блок НПЗ, який забезпечує чверть потужностей, вийшов з ладу після удару дронів 24 жовтня. Ремонт цього блоку досі не завершено.
  • За словами джерелами, завод також зупинив роботу інших установок, але невідомо, чи пов’язано це безпосередньо з українськими атаками.
  • Згідно з даними Санкт-Петербурзької міжнародної товарно-сировинної біржі, 15 листопада Рязанський НПЗ припинив продаж нафтопродуктів на своєму майданчику. 

Контекст 

З початку 2025 року Україна значно активізувала удари дронами по російських нафтопереробних заводах і нафтобазах, намагаючись підірвати ключове джерело валютних надходжень Кремля – експорт нафти та нафтопродуктів, які фінансують війну.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що системні атаки вже могли призвести до скорочення запасів бензину в Росії приблизно на 20%. Детальний огляд уражених об’єктів та їхніх наслідків – у матеріалі Forbes.

За даними Міжнародного енергетичного агентства, у серпні 2025 року доходи Росії від продажу нафти та нафтопродуктів за кордон опустилися до одного з найнижчих показників від початку повномасштабного вторгнення.

Паралельно обсяги морського експорту російської нафти зменшуються третій тиждень поспіль і досягли найнижчого рівня за останні два місяці.

