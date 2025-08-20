Послуга автоматизованої подачі документів для вчинення нотаріальних дій стала доступною в усіх посольствах і консульствах України за кордоном. Відтепер громадяни можуть подавати заяви та документи онлайн через сервіс «е-Консул», повідомив Про 20 серпня міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Деталі

З 1 липня система впроваджувалася поетапно, а тепер працює у 120 закордонних дипломатичних установах. Через електронний кабінет заявника користувачі можуть подати онлайн-заяву, завантажити зразки довіреностей чи нотаріальних заяв, а також прикріпити всі необхідні документи.

Фізично відвідати консульство тепер потрібно лише один раз – для отримання готового документа, що значно економить час і ресурси. З моменту запуску перших двох черг у липні та серпні послугою скористалися вже майже 500 українців.

Проєкт реалізовано за підтримки міжнародних партнерів, зокрема ПРООН в Україні та Міністерства юстиції. За словами Сибіги, мета реформи – максимально спростити доступ до консульських послуг і створити сервіс, «гідний сучасної європейської держави».

Контекст

Повномасштабна війна загострила потребу в доступі до консульських послуг. Українці за кордоном звертаються до МЗС через втрату документів, майнові питання та вирішення проблем із влаштуванням дітей.

У 2022-2023 роках МЗС виконало понад 2 млн консульських дій, і попит на ці послуги залишається надзвичайно високим, перевищуючи можливості консульських служб більшості країн. У листопаді 2023-го МЗС розпочало масштабну модернізацію консульських інформаційних систем.

У грудні минулого року Кабмін ухвалив постанову, що передбачає реалізацію експериментального проєкту з надання консульських послуг через портал «Дія» та систему «е-Консул».