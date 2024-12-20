«Дія» та «е-Консул». Уряд спростив консульські послуги для українців за кордоном

За межами України перебуває близько 7,5 млн громадян, більшість із яких були змушені залишити країну через російське вторгнення.

Кабінет Міністрів 20 грудня ухвалив постанову, що передбачає реалізацію експериментального проєкту з надання консульських послуг через портал «Дія» та систему «е-Консул». Про це йдеться у повідомленні МЗС.

Деталі

Для українців за кордоном будуть доступні:

Оформлення ID-карток: лише один візит до консульства для подання документів, готовий документ доставляється поштою.

Оформлення закордонних паспортів: подання біометричних даних за один візит, доставка документа поштою.

Реєстрація у Державному реєстрі платників податків через посольства та консульства.

Обмін або відновлення посвідчення водія у разі втрати чи викрадення.

Комплексна послуга для новонароджених, яка включає: видачу свідоцтва про народження, реєстрацію громадянства дитини, внесення до Єдиного демографічного реєстру, реєстрацію у Державному реєстрі платників податків.

Відтепер подати заяву на отримання цих послуг можна через портал або додаток «Дія».

Контекст

Повномасштабна війна загострила потребу в доступі до консульських послуг. Українці за кордоном звертаються до МЗС через втрату документів, майнові питання та вирішення проблем із влаштуванням дітей.

У 2022-2023 роках МЗС виконало понад 2 млн консульських дій, і попит на ці послуги залишається надзвичайно високим, перевищуючи можливості консульських служб більшості країн.

У листопаді 2023-го міністерство розпочало масштабну модернізацію консульських інформаційних систем. Проєкт реалізується за підтримки міжнародних організацій, таких як Міжнародна організація міграції, ПРООН та Управління верховного комісара ООН у справах біженців. Мета – автоматизувати процеси та підвищити ефективність роботи консульств.

З 18 травня 2024 року дипломатичні установи України за кордоном відновили прийом заяв на консульські дії для чоловіків призовного віку. Раніше, з 23 квітня, прийом заяв було призупинено через адаптацію діяльності до вимог закону про мобілізацію.

22 серпня Кабмін затвердив постанову про створення системи «е-Консул», яка забезпечить зручний доступ до консульських сервісів для українців за кордоном.