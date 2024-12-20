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«Дія» та «е-Консул». Уряд спростив консульські послуги для українців за кордоном

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Кабінет Міністрів 20 грудня ухвалив постанову, що передбачає реалізацію експериментального проєкту з надання консульських послуг через портал «Дія» та систему «е-Консул». Про це йдеться у повідомленні МЗС. 

За межами України перебуває близько 7,5 млн громадян, більшість із яких були змушені залишити країну через російське вторгнення.

Деталі 

Для українців за кордоном будуть доступні:

  • Оформлення ID-карток: лише один візит до консульства для подання документів, готовий документ доставляється поштою.
  • Оформлення закордонних паспортів: подання біометричних даних за один візит, доставка документа поштою.
  • Реєстрація у Державному реєстрі платників податків через посольства та консульства.
  • Обмін або відновлення посвідчення водія у разі втрати чи викрадення.
  • Комплексна послуга для новонароджених, яка включає: видачу свідоцтва про народження, реєстрацію громадянства дитини, внесення до Єдиного демографічного реєстру, реєстрацію у Державному реєстрі платників податків.
  • Відтепер подати заяву на отримання цих послуг можна через портал або додаток «Дія».

Контекст 

Повномасштабна війна загострила потребу в доступі до консульських послуг. Українці за кордоном звертаються до МЗС через втрату документів, майнові питання та вирішення проблем із влаштуванням дітей.

У 2022-2023 роках МЗС виконало понад 2 млн консульських дій, і попит на ці послуги залишається надзвичайно високим, перевищуючи можливості консульських служб більшості країн.

У листопаді 2023-го міністерство розпочало масштабну модернізацію консульських інформаційних систем. Проєкт реалізується за підтримки міжнародних організацій, таких як Міжнародна організація міграції, ПРООН та Управління верховного комісара ООН у справах біженців. Мета – автоматизувати процеси та підвищити ефективність роботи консульств.

З 18 травня 2024 року дипломатичні установи України за кордоном відновили прийом заяв на консульські дії для чоловіків призовного віку. Раніше, з 23 квітня, прийом заяв було призупинено через адаптацію діяльності до вимог закону про мобілізацію.

22 серпня Кабмін затвердив постанову про створення системи «е-Консул», яка забезпечить зручний доступ до консульських сервісів для українців за кордоном.

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