Повноцінний запуск «е-Консул», посвідчення водія і реєстрація народження дитини. Які послуги стануть доступні за кордоном у 2025-му

Українцям за кордоном цьогоріч суттєво спростять доступ до консульських послуг завдяки повноцінному введенню в дію системи «е-Консул», повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга 22 січня. Йдеться, зокрема, про плани МЗС запустити автоматизовані нотаріальні послуги у всіх українських дипустановах за кордоном.

Ключові факти

«Це означає, що в е-Консул можна буде обрати тип необхідної довіреності чи заяви, за потреби – додати інформацію, й під час візиту до консула на вас чекатиме готовий до підписання документ. Економія часу та зусиль», — пояснив міністр.

Він також анонсував запуск протягом півроку нових цифрових сервісів у системі е-Консул, які стосуватимуться найбільш затребуваних послуг.

За його словами, отримання державних послуг для закордонних українців буде таким само легким як користування «Дією» громадянами в Україні.

Вже у лютому в кількох країнах буде запроваджено кур’єрську доставку закордонних паспортів за доступною ціною у співпраці з «Новою Поштою». Зокрема, більше не потрібно буде відвідувати дипустанову двічі, шукати вільний слот в е-Черзі та витрачати час і кошти на повторний візит для отримання готового паспорта. Потрібно буде заповниии необхідні дані заздалегідь на порталі «Дія», один раз прибули особисто для здачі біометрики, а після оформлення отримали готовий паспорт поштою.

Сибіга заявив, що МЗС планує вже навесні розпочати видачу за кордоном посвідчень водія.

У другій половині 2025 року має запрацювати комплексна послуга з реєстрації народження дитини за кордоном, яка включатиме державну реєстрацію народження, набуття громадянства України за народженням, реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків, внесення дитини до Єдиного державного демографічного реєстру.

Міністр наголосив, що у цей же строк в українських дипустановах має стати доступною можливість оформлення податкового номера (РНОКПП) та ID-картки.

Відомство планує впровадження й інших нових інструментів спрощення доступу до консульських послуг, про які оголосить цього року.

Контекст

У 2024 році понад 30 млн разів громадяни України перетнули кордони держави, за даними Адміністрації державної прикордонної служби України. 443 000 з них не повернулися додому. Загалом близько 3 млн громадян не повернулося за 3 роки повномасштабної війни, за офіційними даними Держприкордонслужби. Це майже стільки ж, як за 11 років, що передували повномасштабному вторгненню – тобто з 2011 по 2021 рік (3,3 млн).

Потреба у спрощенні доступу до консульських послуг МЗС постала особливо гостро в умовах повномасштабної війни. Українцям за кордоном особливо потрібна консульська допомога через втрачені документи, невирішені майнові питання, влаштування дітей тощо.

У 2022-2023 роках МЗС виконало понад 2 млн консульських дій, і попит на ці послуги залишається надзвичайно високим, перевищуючи можливості консульських служб більшості країн.

У серпні 2024-го Кабінет Міністрів ухвалив постанову про інформаційно-комунікаційну систему «е-Консул», яка забезпечить доступність сервісів МЗС для громадян України за кордоном.

20 грудня уряд ухвалив постанову, що передбачає реалізацію експериментального проєкту з надання консульських послуг через портал «Дія» та систему «е-Консул».