ШІ-революція у музиці. Стартап із США купив британську студію оркестрових звуків за $50 млн

Американський стартап із створення музики Splice придбав лондонську студію оркестрових звуків Spitfire Audio за $50 млн. Компанія, яку підтримує Goldman Sachs, прагне розширити бібліотеку аудіозразків і технологій для створення треків за допомогою штучного інтелекту, пише FT .

Деталі

Splice – платформа, що пропонує аудіозразки, такі як вокальні фрази, барабанні ритми чи гітарні рифи, для музикантів від новачків до професіоналів. Заснована в 2013 році, компанія стрімко зростає завдяки попиту на інструменти для створення музики. За даними джерел, Splice прибуткова, має річний дохід понад $100 млн і 600 000 платних підписників.

Spitfire Audio володіє багатою бібліотекою цифрових оркестрових звуків – коротких записів скрипок, віолончелей, барабанів, створених у співпраці з BBC Symphony Orchestra чи студією Abbey Road. Їхні зразки, наприклад набір барабанів за $299 від композитора Ганса Циммера, звучать у піснях Radiohead і саундтреках до фільмів, наприклад, «Місячне сяйво».

Угода, вартістю близько $50 млн, дозволить Splice інтегрувати технології та команду Spitfire. Компанія вже використовує ШІ, щоб допомагати музикантам: алгоритми пропонують зразки залежно від жанру, настрою чи навіть мелодії, наспіваної в телефон.

Генеральна директорка Splice Какул Шрівастава зазначила, що їхній ШІ відрізняється від генераторів пісень за текстовими запитами, які критикують у музичній індустрії. «Музиканти хочуть створювати щось унікальне. ШІ дозволяє комбінувати звуки, наприклад, струнний квартет від Spitfire, щоб вигадати новий інструмент», – сказала вона.

Splice уникає спрощених ШІ-генераторів, які видають готові пісні за текстовим запитом, через негативну реакцію музикантів. Натомість компанія фокусується на технологіях, що розширюють творчі можливості. Компанія ще досліджує, як ШІ може допомогти створювати нові звуки, яких раніше не існувало, зберігаючи при цьому людський внесок у процес, наголосила Шрівастава.

Контекст

Зразки Splice, які коштують від $13, уже використовуються в хітових піснях. Наприклад, гітарний риф у «Espresso» Сабріни Карпентер чи звуки в треках Doja Cat і Playboi Carti створені за допомогою платформи. Splice співпрацює з артистами по всьому світу – від фанк-музикантів у Сан-Паулу до K-pop виконавців у Сеулі, – платячи їм відсоток від доходу за підпискою.

Угода між Splice та Spitfire Audio відображає зміни в музичній індустрії, де завдяки сучасним програмам кожен може створювати музику вдома. Платформи на кшталт Splice і Spitfire пропонують короткі аудіозразки, які можна комбінувати для створення пісень.

У 2021 році Splice оцінили в $500 млн під час збору коштів, який очолили Goldman Sachs і MUSIC Матта Пінкуса. Інвестор назвав ШІ-елементи Splice причиною «вибухового» зростання компанії, адже ринок створення музики з ШІ ще формується.