Найбільші консалтингові компанії готуються до глибших змін у галузі через стрімке впровадження штучного інтелекту. McKinsey, Boston Consulting Group та інші топові консалтингові компанії втретє поспіль заморожують стартові компенсації для випускників у 2026 році, пише FT.
Деталі
- За даними Management Consulted, у 2024–2025 роках оплата першого року для випускників бакалаврату в США становила $135 000–$140 000, а для MBA – $270 000–$285 000.
- Компанії не коментують ситуацію, але співрозмовники в галузі кажуть: фірми запроваджують обережнішу політику найму та очікують, що ШІ дозволить отримувати більше результатів з меншими командами молодших співробітників.
- Замороження зарплат і скорочення рекрутингу спостерігається і в Big Four. Deloitte, EY, KPMG і PwC не підвищують стартові компенсації ще з 2022 року.
- PwC вже оголосила, що зменшить набір випускників у 2025-му й не досягне мети збільшити глобальний штат на 100 000 людей до 2026 року. У компанії відкрито говорять про зростання продуктивності завдяки ШІ та про зміну профілю талантів: від випускників-гуманітаріїв до інженерів і технічних спеціалістів.
- Штучний інтелект також змінює внутрішню структуру консалтингового бізнесу. Замість традиційної «піраміди» з великою кількістю джуніорів деякі компанії прогнозують «обеліск» або «бокс-модель» – менше молодших аналітиків і більше досвідчених спеціалістів, які працюють над впровадженням технологій та ШІ-рішень. Деякі Big Four очікують, що набір випускників у Великій Британії наступного року може впасти вдвічі.
- Паралельно компанії оптимізують штати. PwC скоротила 150 бекофісних співробітників у США, McKinsey – 200 IT-фахівців. Accenture упродовж трьох місяців до серпня зменшила глобальний штат на 11 000 людей та заявила, що не утримуватиме тих, кого неможливо перенавчити під роботу з ШІ.
- На цьому тлі виникають нові «AI-native» консалтингові бутики, які одразу будують моделі роботи навколо автоматизації.
- Втім, не всі вважають, що традиційна модель зникне. У McKinsey очікують, що в 2026 році найм випускників зросте на 12%, а галузь отримає нові ролі для молодших спеціалістів – зокрема для управління та супроводу ШІ-систем. Експерти визнають, що ринок входить у перехідну фазу, коли технологічні зрушення можуть тимчасово зменшити кількість робочих місць, але створити нові у довшій перспективі.
Контекст
Після кількох років слабкого зростання доходів консалтингові компанії активно впроваджують генеративний ШІ для підвищення маржинальності та демонстрації ефективності клієнтам.
Світовий консалтинг переживає наймасштабнішу трансформацію з часів цифрової революції: фірми скорочують джуніорів, оптимізують процеси та перебудовують моделі розвитку талантів.
ШІ автоматизує рутинний аналіз, створення презентацій і збір даних, посилюючи роль фахівців середньої та старшої ланки та змінюючи традиційну кар’єрну траєкторію для випускників топових університетів.
