Венчурний фонд SID Venture Partners інвестував в україно-американський стартап Go To-U, що розробляє операційну систему для керування зарядними станціями електромобілів. Про це йдеться у пресрелізі.
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Ключові факти
- Сторони не розголошують суму та умови раунду. Середній чек SID Venture Partners — $200 000-300 000.
- Go To-U розробляє операційну систему для управління зарядними станціями електромобілів.
- Стартап працює з клієнтами з різних сегментів: операторами зарядних станцій, офісами, автопарками, готелями, торговими центрами та АЗС.
- «Завдяки доступу до 950 000 станцій у 67 країнах, ми формуємо майбутнє безперебійної електромобільності», — цитується у релізі CEO стартапу Назар Шимоне-Давида.
- У 2023-му у світі продано понад 8,3 млн електромобілів, що на 38% більше порівняно з попереднім роком, наводяться дані у пресрелізі.
Контекст
У 2014-му фанат Tesla Назар Шимоне-Давида почав завозити в Україну перші авто від Ілона Маска, проте швидко зрозумів, що без зарядної інфраструктури бізнес не працює.
Через три роки Шимоне-Давида разом із дружиною Оленою Артеменко та її сестрою Любовʼю запустили операційну систему для зарядних станцій, що оптимізує завантаження й дозволяє власникам заробляти на обладнанні. Через застосунок Go To-U можна забронювати час і локацію для «заправки» електрокара та оплатити послуги на місці.
До Go To-U підʼєднані понад 400 000 зарядних станцій у 66 країнах. Серед сотні B2B-клієнтів – дистрибʼютор техніки CAT у Великій Британії й Ірландії Finning, азійська енергетична компанія TNBx та автодистрибʼютор Sime Darby Motors. Проте 80% виторгу GO TO-U приносить Україна, 10% – Малайзія, ще стільки ж – решта світу. Раніше у Go To-U інвестував міжнародний промисловий гігант ABB та бізнес-ангели.
SID Venture Partners — венчурний фонд, що об’єднує 13 українських підприємців та був запущений у грудні 2021-го. Загальна сума інвестицій SID Venture Partners — $6 млн.
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