Фонд SID Venture Partners інвестував у пʼять ШІ-стартапів. Що це за компанії

Український SID Venture Partners інвестував протягом 2024-го у пʼять ШІ-стартапів. Кількість угод венчурного фонду сягнула понад 30. Про це Forbes Ukraine повідомила пресслужба SID Venture Partners.

Ключові факти

Венчурний фонд SID Venture Partners оголосив про пʼять нових портфельних компаній, куди інвестував протягом 2024-го. Cуму інвестицій у кожен стартап фонд не розголошує.

«Ці інвестиції знаменують новий розділ у розвитку SID Venture Partners, – цитовано у пресрелізі керуючого генерального партнера SID Venture Partners Дмитра Вартаняна. – Ми бачимо виняткові можливості на перетині ШІ та більш традиційних ніш».

SID Venture Partners інвестував у Burt Intelligence – компанію, що розробляє платформу для індустрії цифрової реклами. Рішення стартапу допомагає аналізувати тренди та підвищувати RIO рекламних витрат. Серед клієнтів Burt – Vox Media та The CW Network.

рекламних витрат. Серед клієнтів Burt – Vox Media та The CW Network. Sepal AI створює навчальні дані та експертні анотації для розвитку ШІ-моделей. Компанія має мережу з понад 20 000 науковців та галузевих експертів у різних сферах, серед яких біологія, право, медицина, хімія, математика та інженерія.

GameTree – це платформа для пошуку геймерів з понад мільйоном користувачів. Стартап використовує ШІ для підбору та знайомства між собою геймерів на основі ігрових уподобань, особистості та стилю гри. Каталог стартапу містить відео та відео та настільні ігри.

Altris AI – стартап для автоматизації інтерпретації ОКТ-сканувань . Компанія розробила платформу, що виявляє понад 70 біомаркерів та патологій сітківки ока, з можливістю раннього оцінювання ризику глаукоми. Рішення Altris AI впроваджені у понад 500 офтальмологічних кабінетах.

. Компанія розробила платформу, що виявляє понад 70 біомаркерів та патологій сітківки ока, з можливістю раннього оцінювання ризику глаукоми. Рішення Altris AI впроваджені у понад 500 офтальмологічних кабінетах. memoryOS – це стартап у сфері навчальних технологій, що фокусується на тренуванні памʼяті через поєднання методик та геймифікації. memoryOS має понад 100 000 користувачів. Його особливість – підхід до покращення памʼяті, що поєднує техніки навчання та запамʼятовування, інтерактивні мікроуроки в стилі Duolingo тощо.

Контекст

Заснований у 2021-му, SID Venture Partners – венчурний фонд, що об’єднує 13 українських підприємців. Фонд фокусується на українських та міжнародних стартапах ранніх стадій із глобальними амбіціями.

Загальна кількість угод SID Venture Partners сягнула понад 30. З моменту запуску фонд вклав у стартапи з України, США та інших країн понад $5,5 млн.