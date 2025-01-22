Фонд SID Venture Partners інвестував у пʼять ШІ-стартапів. Що це за компанії

Український SID Venture Partners інвестував протягом 2024-го у пʼять ШІ-стартапів. Кількість угод венчурного фонду сягнула понад 30. Про це Forbes Ukraine повідомила пресслужба SID Venture Partners.
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Ключові факти
- Венчурний фонд SID Venture Partners оголосив про пʼять нових портфельних компаній, куди інвестував протягом 2024-го. Cуму інвестицій у кожен стартап фонд не розголошує.
- «Ці інвестиції знаменують новий розділ у розвитку SID Venture Partners, – цитовано у пресрелізі керуючого генерального партнера SID Venture Partners Дмитра Вартаняна. – Ми бачимо виняткові можливості на перетині ШІ та більш традиційних ніш».
- SID Venture Partners інвестував у Burt Intelligence – компанію, що розробляє платформу для індустрії цифрової реклами. Рішення стартапу допомагає аналізувати тренди та підвищувати RIO рекламних витрат. Серед клієнтів Burt – Vox Media та The CW Network.
- Sepal AI створює навчальні дані та експертні анотації для розвитку ШІ-моделей. Компанія має мережу з понад 20 000 науковців та галузевих експертів у різних сферах, серед яких біологія, право, медицина, хімія, математика та інженерія.
- GameTree – це платформа для пошуку геймерів з понад мільйоном користувачів. Стартап використовує ШІ для підбору та знайомства між собою геймерів на основі ігрових уподобань, особистості та стилю гри. Каталог стартапу містить відео та відео та настільні ігри.
- Altris AI – стартап для автоматизації інтерпретації ОКТ-сканувань. Компанія розробила платформу, що виявляє понад 70 біомаркерів та патологій сітківки ока, з можливістю раннього оцінювання ризику глаукоми. Рішення Altris AI впроваджені у понад 500 офтальмологічних кабінетах.
- memoryOS – це стартап у сфері навчальних технологій, що фокусується на тренуванні памʼяті через поєднання методик та геймифікації. memoryOS має понад 100 000 користувачів. Його особливість – підхід до покращення памʼяті, що поєднує техніки навчання та запамʼятовування, інтерактивні мікроуроки в стилі Duolingo тощо.
Контекст
Заснований у 2021-му, SID Venture Partners – венчурний фонд, що об’єднує 13 українських підприємців. Фонд фокусується на українських та міжнародних стартапах ранніх стадій із глобальними амбіціями.
Загальна кількість угод SID Venture Partners сягнула понад 30. З моменту запуску фонд вклав у стартапи з України, США та інших країн понад $5,5 млн.
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