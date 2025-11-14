США та Швейцарія досягли торговельної угоди про зниження мит на швейцарські товари з 39% до 15%, а Білий дім планує оприлюднити деталі в п’ятницю. Про це заявив представник США з питань торгівлі Джеймісон Грір, пише Bloomberg 14 листопада.

Деталі

Угода, що готується, приносить довгоочікуване полегшення Швейцарії, якій було запроваджене найвище мито адміністрацією Трампа серед тих, що були введені для розвинених країн. Ставка 15% включає тарифи режиму найбільшого сприяння та деякі інші чинні мита, за аналогією з Європейським Союзом, повідомив Грір журналістам.

В обмін Швейцарія зобов’язалася інвестувати $200 млрд у США протягом терміну президентства Дональда Трампа, включно з $70 млрд наступного року, у такі галузі, як фармацевтика та виплавка золота, за словами Гріра. Швейцарія також зобов’язалася купувати більше комерційних літаків Boeing Co., додав Грір.

«Ми, по суті, досягли угоди зі Швейцарією. Тож сьогодні ми опублікуємо деталі на сайті Білого дому», – сказав Грір.

Грір зазначив, що Швейцарія «перемістить багато виробництва до Сполучених Штатів: фармацевтику, виплавку золота, залізничне обладнання. Тож ми дуже раді цій угоді та тому, що вона означає для американського виробництва».

Контекст

Угода є кульмінацією місяців човникової дипломатії швейцарських урядовців і бізнес-лідерів після того, як ключові галузі країни – годинникарство, машинобудування та точне приладобудування – постраждали від нищівних американських мит.

Прорив завершує багатомісячний конфлікт, який розпочався в серпні, коли Трамп приголомшив Берн, запровадивши 39-відсоткове мито на швейцарський експорт – більш ніж удвічі вищий, ніж для ЄС. Цей крок, який адміністрація Трампа виправдала як відповідь на дефіцит товарної торгівлі у $40 млрд, став несподіванкою для швейцарських посадовців, які вважали, що раніше вже домовилися з американськими колегами.