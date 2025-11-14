США и Швейцария достигли торгового соглашения о снижении пошлин на швейцарские товары с 39% до 15%, а Белый дом планирует обнародовать детали в пятницу. Об этом заявил представитель США по торговле Джеймисон Грир, пишет Bloomberg 14 ноября.

Подробности

Готовящееся соглашение приносит долгожданное облегчение Швейцарии, которой была введена самая высокая пошлина администрацией Трампа среди тех, которые были введены для развитых стран. Ставка 15% включает тарифы режима наибольшего содействия и некоторые другие действующие пошлины по аналогии с Европейским союзом, сообщил Грир журналистам.

В обмен Швейцария обязалась инвестировать $200 млрд в США в течение срока президентства Дональда Трампа, включая $70 млрд в следующем году, в такие отрасли, как фармацевтика и выплавка золота, по словам Грира. Швейцария также обязалась покупать больше коммерческих самолетов Boeing Co., добавил Грир.

«Мы, в сущности, достигли соглашения со Швейцарией. Сегодня мы опубликуем детали на сайте Белого дома», – сказал он.

Грир отметил, что Швейцария «переместит много производства в Соединенные Штаты: фармацевтику, выплавку золота, железнодорожное оборудование. Мы очень рады этому соглашению и тому, что оно означает для американского производства».

Контекст

Соглашение является кульминацией месяцев челночной дипломатии швейцарских чиновников и бизнес-лидеров после того, как ключевые отрасли страны – часовщичество, машиностроение и точное приборостроение – пострадали от сокрушительных американских пошлин.

Прорыв завершает многомесячный конфликт, который начался в августе, когда Трамп ошеломил Берн, введя 39-процентную пошлину на швейцарский экспорт – более чем в два раза выше, чем для ЕС. Этот шаг, который оправдала администрация Трампа как ответ на дефицит товарной торговли в $40 млрд, стал неожиданностью для швейцарских чиновников, которые считали, что ранее уже договорились с американскими коллегами.