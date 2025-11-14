США и Швейцария достигли торгового соглашения о снижении пошлин на швейцарские товары с 39% до 15%, а Белый дом планирует обнародовать детали в пятницу. Об этом заявил представитель США по торговле Джеймисон Грир, пишет Bloomberg 14 ноября.
Подробности
- Готовящееся соглашение приносит долгожданное облегчение Швейцарии, которой была введена самая высокая пошлина администрацией Трампа среди тех, которые были введены для развитых стран. Ставка 15% включает тарифы режима наибольшего содействия и некоторые другие действующие пошлины по аналогии с Европейским союзом, сообщил Грир журналистам.
- В обмен Швейцария обязалась инвестировать $200 млрд в США в течение срока президентства Дональда Трампа, включая $70 млрд в следующем году, в такие отрасли, как фармацевтика и выплавка золота, по словам Грира. Швейцария также обязалась покупать больше коммерческих самолетов Boeing Co., добавил Грир.
- «Мы, в сущности, достигли соглашения со Швейцарией. Сегодня мы опубликуем детали на сайте Белого дома», – сказал он.
- Грир отметил, что Швейцария «переместит много производства в Соединенные Штаты: фармацевтику, выплавку золота, железнодорожное оборудование. Мы очень рады этому соглашению и тому, что оно означает для американского производства».
Контекст
Соглашение является кульминацией месяцев челночной дипломатии швейцарских чиновников и бизнес-лидеров после того, как ключевые отрасли страны – часовщичество, машиностроение и точное приборостроение – пострадали от сокрушительных американских пошлин.
Прорыв завершает многомесячный конфликт, который начался в августе, когда Трамп ошеломил Берн, введя 39-процентную пошлину на швейцарский экспорт – более чем в два раза выше, чем для ЕС. Этот шаг, который оправдала администрация Трампа как ответ на дефицит товарной торговли в $40 млрд, стал неожиданностью для швейцарских чиновников, которые считали, что ранее уже договорились с американскими коллегами.
