Рішення президента США Дональда Трампа встановити 39% мито на імпорт товарів зі Швейцарії стало неочікуваним ударом по економіці країни. Уряд назвав дії США «викликом жалю», швейцарський франк впав, а ключові фармацевтичні експортери ризикують втратити мільярди, пише FT .

Деталі

Нові американські мита вдарили по Швейцарії в день її національного свята. Мито у 39% стало одним із найвищих серед країн, які не уклали торговельну угоду з США до 1 серпня.

Він вищий, ніж 31%, оголошений у квітні, і аналогічний ставкам для Сирії та М’янми. Для порівняння: Велика Британія отримала ставку 10%, ЄС – 15%, а Норвегія – також 15%, попри відсутність фіналізованої угоди.

На тлі новини швейцарський франк знизився на 0,4% – до 0,816 за долар, ставши однією з найгірших валют G10 у п’ятницю.

Швейцарська влада заявила, що «глибоко шкодує» через дії США, попри зусилля домовитися. Президентка країни Карін Келлер-Зуттер повідомила, що розмовляла з Трампом, але сторони не змогли погодити меморандум про взаєморозуміння.

Уряд планує проаналізувати ситуацію і визначити наступні кроки – до дедлайну 7 серпня залишається мало часу.

Політичні партії також різко відреагували. Ліберальна партія заявила, що таким чином США саботують десятиліття добрих відносин і саму концепцію вільної торгівлі.

Фахівці повʼязують тариф із зростанням швейцарського торгового профіциту: у 2024 році він зріс на 56% у порівнянні з 2023 роком, коли був розрахований попередній рівень мита. Лише торік Швейцарія експортувала в США товарів на $60,9 млрд – переважно фармпродукцію, годинники, каву, медобладнання та золото (на $11,5 млрд).

Найбільше постраждає фармацевтична галузь, яка надсилає до США близько 60% своєї продукції – включно з компаніями Novartis, Roche та її дочірньою Genentech.

У 2024 році експорт Швейцарії до США сягнув $60,9 млрд, зокрема $11,5 млрд припало на золото, а також значні обсяги – на медичне обладнання, каву й годинники.

Roche та Novartis цьогоріч оголосили про мільярдні вкладення у США, але отримали від Трампа листи з вимогою знизити ціни на ліки. Таким чином, нові мита можуть завдати подвійного удару по швейцарській фармацевтиці.

Швейцарія, яка ще кілька тижнів тому вважала, що буде серед перших країн із домовленістю, нині опинилася серед аутсайдерів, зазначило видання.

Контекст

Президент США Дональд Трамп напередодні підписав указ про запровадження нових мит на імпорт з десятків країн. Одночасно США офіційно затвердили нові торговельні угоди з ЄС, Великою Британією та Японією, завершивши встановлений Трампом ультиматум до 1 серпня. Мита набудуть чинності 7 серпня.

Новий торговельний режим є м’якшим за попередні «визвольні мита» 2 квітня, однак усе одно залишає США з найвищим рівнем мит за останні десятиліття. Це частина нової торгової стратегії Трампа, орієнтованої не лише на ефективність, а й на «збалансовану торгівлю», що захищає економічні інтереси США.

Тарифи мають не лише скоротити дефіцит, а й частково фінансувати податкові пільги всередині країни.