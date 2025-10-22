Президент США не хоче «марнувати час», тому саміт у Будапешті за участі Трампа та Путіна не відбудеться. Чому другу зустріч після Аляски скасували – через безкомпромісну позицію Росії, ризики для самого Путіна чи провал мирної стратегії Трампа? Головне з матеріалів FT , WSJ та Politico

Президент США Дональд Трамп оголосив про скасування запланованого саміту з президентом Росії Володимиром Путіним у Будапешті. Він додав, що зустріч «була б марною». «Я не хочу проводити беззмістовну зустріч. Не хочу марнувати час, поки не побачу, що буде далі», – сказав Трамп журналістам у Білому домі. В адміністрації США дійшли висновку, що Росія продовжує дотримуватися своїх територіальних амбіцій, які роблять будь-яку мирну угоду з Україною неможливою, пише WSJ.

Без гарантій безпеки для Путіна

Саміт у столиці Угорщини мав стати другою зустріччю лідерів після переговорів у серпні на Алясці, які не принесли жодного прориву. Тоді Трамп заявляв, що Путін «хоче миру», хоча Росія продовжувала бомбардувати українські міста і відмовлялася від прямих переговорів з Україною, пише Politico.

Рішення про скасування саміту ухвалили після телефонної розмови між держсекретарем США Марко Рубіо та міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, який заявив, що позиція Москви «залишається незмінною» – мирна угода має передувати припиненню вогню, додає FT.

Запланована зустріч у Будапешті від початку викликала занепокоєння серед союзників США. Лавров сумнівався, чи зможе Путін узагалі прибути до Європи, з огляду на ордер Міжнародного кримінального суду на його арешт. Хоча Угорщина запевнила, що гарантує Путіну безпечний в’їзд і повернення до Москви, залишалися питання, як саме він уникне арешту під час подорожі до центру ЄС, пише FT.

Міністр закордонних справ і віцепрем’єр Польщі Радослав Сікорський заявив у вівторок, 21 жовтня, в ефірі польського радіо, що не може гарантувати, що літак Путіна пропустять через польський повітряний простір без перешкод.

«Ми не можемо гарантувати, що незалежний польський суд не ухвалить рішення про примусову посадку літака, який перевозить Путіна, для передачі підозрюваного до Гааги», – сказав Сікорський.

Віцепрем’єр Польщі Радослав Сікорський публічно заявив, що не може гарантувати пропуск літака Володимира Путіна без перешкод у повітряному просторі Польщі Фото Getty Images

Теорія останнього співрозмовника

Після саміту на Алясці Трамп залишився без жодних поступок з боку Кремля. Його прагнення виступити в ролі миротворця не змінило позицію Росії, яка продовжує наполягати у межах будь-якої угоди на контролі над усім Донбасом, який вона не змогла повністю захопити протягом трьох років боїв. Ця позиція і стала причиною рішення Вашингтона призупинити підготовку до нової зустрічі, додає WSJ.

Адміністрація Трампа визнала, що подальші переговори не принесуть результату, допоки Росія не відмовиться від своїх максималістських вимог.

Минулого тижня президент США приймав у Білому домі президента України Володимира Зеленського. Зустріч, за словами джерел FT, перетворилася на «суперечку на підвищених тонах», під час якої Трамп не стримував емоцій.

Він відмовив у проханні надати Україні ракети «Томагавк» для ударів по території Росії, заявивши, що «це може означати ескалацію». Натомість закликав Україну «заморозити конфлікт» на поточних лініях фронту – це пропозиція, яку Зеленський і європейські партнери відкидають.

Президент США сподівався на ознаки справжніх змін у політиці з боку Росії, щоб виправдати відновлення своєї особистої дипломатії з Путіним. Але поки що зусилля Трампа щодо України досягають лише одного – спростовують його власні сумнівні твердження про те, що Путін хоче миру, пише CNN.

Ця безвихідь влаштовує Путіна, який не виявляє бажання припиняти бойові дії й може скористатися додатковим часом для ведення війни на виснаження з метою захоплення якомога більше українських територій до початку будь-яких мирних переговорів, додає CNN.

Дональд Трамп відмовив Володимиру Зеленському в передачі Україні ракет «Томагавк» для ударів на території Росії Фото Getty Images

Коаліція охочих

У європейських столицях нові дипломатичні маневри Трампа викликали подив. Один із посадовців ЄС, цитований Politico, назвав поведінку американського президента «нагадуванням про теорію останнього співрозмовника» – схильність Трампа погоджуватися з позицією тієї людини, з якою він говорив останнім. Після останньої телефонної розмови з Путіним Трамп оголосив про «великий прогрес» у мирних переговорах, але вже через пʼять днів їхню зустріч скасували.

Дипломатичний прорив Трампа на Близькому Сході – укладення мирної угоди між Ізраїлем і ХАМАСом – підживив його впевненість у власних миротворчих здібностях. Цей успіх, пише Politico, став каталізатором спроби президента поширити свою формулу «угоди» й на Україну. Але на тлі відновлення насильства в Газі й відмови Росії змінити свої вимоги Трамп зіткнувся з обмеженими можливостями для нового дипломатичного прориву.

Європейські лідери тим часом готуються до нової координації дій із Вашингтоном. «Очікую найближчими днями візитів європейських лідерів до Вашингтона та тісної координації», – цитує Politico анонімного чиновника ЄС. Після скасування саміту в Будапешті континент прагне не допустити «угоди коштом України» й утримати США у спільному фронті підтримки Києва.