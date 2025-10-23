Підписка від 49 грн
«Трамп не хоче Аляски 2.0». Куди приведе Україну новий раунд дипломатії Білого дому? Інтерв’ю з експослом США Джоном Гербстом

Марко Сировой /з особистого архіву
Марко Сировой
Forbes

7 хв читання

Якою насправді була зустріч Зеленського з Трампом і як далеко підуть США проти Путіна? Інтерв'ю з Гербстом /колаж Анастасія Савеленко для Forbes Ukraine

Експосол США в Україні Джон Гербст, президент України Володимир Зеленський, президент США Дональд Трамп, держсек США Марко Рубіо та лідер РФ Володимир Путін Фото колаж Анастасія Савеленко для Forbes Ukraine

Дональд Трамп за тиждень пройшов шлях від планування зустрічі з Володимиром Путіним до посилення санкцій проти Росії. Як розвиватиметься новий раунд дипломатії США? Спойлер – тема «Томагавків» не закрита, а зустріч Трамп–Зеленський не була такою жахливою, як описували в медіа

Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.

Після завершення війни в Секторі Гази президент США Дональд Трамп активізувався на треку російсько-української війни.

Менш як за тиждень він встиг поговорити з російським очільником Володимиром Путіним і призначити з ним саміт у Будапешті, зустрітися з президентом Володимиром Зеленським, відмовився надавати Україні далекобійні крилаті ракети Tomahawk та виступити за зупинку війни за чинною лінією фронту.

А далі Трамп знов перевернув стіл: змінив ключового переговірника з РФ, скасував зустріч із Путіним у Будапешті та запровадив свої перші санкції проти Росії, вдаривши по її нафтовим гігантам «Роснафті» та «Лукойлу». Як розуміти цю мінливу динаміку? Що її відрізняє від попередніх раундів дипломатії Трампа та куди все це зрештою веде Україну?

Forbes Ukraine поговорив про це з експослом США в Україні Джоном Гербстом, який нині очолює Євразійський центр Atlantic Council та зустрічався із Зеленським після його переговорів з Трампом. Бесіда відбулась за лічені години до запровадження Трампом санкцій проти РФ. 

Розмова скорочена та відредагована для зрозумілості.

