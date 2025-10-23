Дональд Трамп за тиждень пройшов шлях від планування зустрічі з Володимиром Путіним до посилення санкцій проти Росії. Як розвиватиметься новий раунд дипломатії США? Спойлер – тема «Томагавків» не закрита, а зустріч Трамп–Зеленський не була такою жахливою, як описували в медіа

Після завершення війни в Секторі Гази президент США Дональд Трамп активізувався на треку російсько-української війни.

Менш як за тиждень він встиг поговорити з російським очільником Володимиром Путіним і призначити з ним саміт у Будапешті, зустрітися з президентом Володимиром Зеленським, відмовився надавати Україні далекобійні крилаті ракети Tomahawk та виступити за зупинку війни за чинною лінією фронту.

А далі Трамп знов перевернув стіл: змінив ключового переговірника з РФ, скасував зустріч із Путіним у Будапешті та запровадив свої перші санкції проти Росії, вдаривши по її нафтовим гігантам «Роснафті» та «Лукойлу». Як розуміти цю мінливу динаміку? Що її відрізняє від попередніх раундів дипломатії Трампа та куди все це зрештою веде Україну?

Forbes Ukraine поговорив про це з експослом США в Україні Джоном Гербстом, який нині очолює Євразійський центр Atlantic Council та зустрічався із Зеленським після його переговорів з Трампом. Бесіда відбулась за лічені години до запровадження Трампом санкцій проти РФ.

