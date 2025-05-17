США втратили ідеальний кредитний рейтинг Moodyʼs, який утримувався понад 100 років

Рейтингове агентство Moodyʼs знизило кредитний рейтинг США з найвищого рівня «Aaa» до «Aa1», змінивши прогноз із негативного на стабільний. Про це пише CNN. Зазначається, що це може дестабілізувати фінансові ринки та призвести до підвищення процентних ставок, що посилить фінансовий тиск на американців, які вже стикаються з митами та інфляцією.
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Деталі
- Moody’s, поряд із Fitch і S&P, входить до трійки провідних кредитних рейтингових агентств. США отримали найвищий рейтинг «Aaa» від Moody’s ще у 1919 році, і це перше його зниження агентством, що зробило Moody’s останнім із «великої трійки», хто пішов на такий крок.
- Основними причинами зниження рейтингу стали стрімке зростання державного боргу США за останні десять років і хронічний бюджетний дефіцит. Moody’s також вказало на зростання витрат на обслуговування боргу та нездатність уряду й Конгресу домовитися про заходи для виправлення ситуації.
- За прогнозами агентства, до 2035 року федеральний дефіцит США зросте до 8,8% ВВП (з 6,4% у 2024 році), а державний борг сягне 134% ВВП (порівняно з 98% у 2024 році). Витрати на обслуговування боргу до 2035 року поглинатимуть близько 30% державних доходів (проти 18% у 2024 році).
- Попри зниження рейтингу, Moody’s визнає, що США зберігають значні кредитні переваги завдяки великій, стійкій і динамічній економіці, а також статусу долара як світової резервної валюти.
- Агентство також позитивно оцінює грошово-кредитну політику, яку проводить незалежна Федеральна резервна система.
- Білий дім відреагував на рішення Moody’s, поклавши відповідальність на попередню адміністрацію та звинувативши агентство в упередженості.
- «Адміністрація Трампа та республіканці працюють над подоланням хаосу, залишеного Байденом, усуваючи марнотратство, шахрайство та зловживання в уряді. Ми готуємо єдиний масштабний законопроєкт, щоб відновити порядок у країні. Якби Moody’s було об’єктивним, вони б не мовчали про фіскальну катастрофу останніх чотирьох років», – заявив речник Білого дому Куш Десаї.
Контекст
2 квітня 2025 року президент США Дональд Трамп оголосив про введення масштабних мит на імпортні товари, що спричинило потрясіння на світових ринках. Цей крок, названий «Днем визволення», передбачав базове мито у 10% на весь імпорт, а також підвищені тарифи для окремих країн: 34% для Китаю та 20% для Європейського Союзу. У результаті фондові ринки різко впали, споживча довіра знизилася, а інфляція в США почала зростати.
Під тиском бізнес-спільноти та через негативну реакцію ринків Трамп частково переглянув мита, зокрема знизивши їх на китайські товари з 145% до 30%. Однак ці зміни не змогли повністю стабілізувати економіку. Споживча довіра в США досягла найнижчого рівня за три роки, а інфляційні очікування сягнули піку з 1981 року, пише AP News.
Міжнародні організації висловили серйозне занепокоєння. ОЕСР попередила про сповільнення глобального економічного зростання та посилення інфляції через нові торговельні обмеження. МВФ, у свою чергу, знизив прогноз глобального зростання на 2025 рік до 2,8%, вказуючи на негативний вплив митної політики США.
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