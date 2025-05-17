США втратили ідеальний кредитний рейтинг Moodyʼs, який утримувався понад 100 років

Рейтингове агентство Moodyʼs знизило кредитний рейтинг США з найвищого рівня «Aaa» до «Aa1», змінивши прогноз із негативного на стабільний. Про це пише CNN . Зазначається, що це може дестабілізувати фінансові ринки та призвести до підвищення процентних ставок, що посилить фінансовий тиск на американців, які вже стикаються з митами та інфляцією.

Деталі

Moody’s, поряд із Fitch і S&P, входить до трійки провідних кредитних рейтингових агентств. США отримали найвищий рейтинг «Aaa» від Moody’s ще у 1919 році, і це перше його зниження агентством, що зробило Moody’s останнім із «великої трійки», хто пішов на такий крок.

Основними причинами зниження рейтингу стали стрімке зростання державного боргу США за останні десять років і хронічний бюджетний дефіцит. Moody’s також вказало на зростання витрат на обслуговування боргу та нездатність уряду й Конгресу домовитися про заходи для виправлення ситуації.

За прогнозами агентства, до 2035 року федеральний дефіцит США зросте до 8,8% ВВП (з 6,4% у 2024 році), а державний борг сягне 134% ВВП (порівняно з 98% у 2024 році). Витрати на обслуговування боргу до 2035 року поглинатимуть близько 30% державних доходів (проти 18% у 2024 році).

Попри зниження рейтингу, Moody’s визнає, що США зберігають значні кредитні переваги завдяки великій, стійкій і динамічній економіці, а також статусу долара як світової резервної валюти.

Агентство також позитивно оцінює грошово-кредитну політику, яку проводить незалежна Федеральна резервна система.

Білий дім відреагував на рішення Moody’s, поклавши відповідальність на попередню адміністрацію та звинувативши агентство в упередженості.

«Адміністрація Трампа та республіканці працюють над подоланням хаосу, залишеного Байденом, усуваючи марнотратство, шахрайство та зловживання в уряді. Ми готуємо єдиний масштабний законопроєкт, щоб відновити порядок у країні. Якби Moody’s було об’єктивним, вони б не мовчали про фіскальну катастрофу останніх чотирьох років», – заявив речник Білого дому Куш Десаї.

Популярне Категорія Рейтинги Дата 12 травня 50 найкращих роботодавців країни

Контекст

2 квітня 2025 року президент США Дональд Трамп оголосив про введення масштабних мит на імпортні товари, що спричинило потрясіння на світових ринках. Цей крок, названий «Днем визволення», передбачав базове мито у 10% на весь імпорт, а також підвищені тарифи для окремих країн: 34% для Китаю та 20% для Європейського Союзу. У результаті фондові ринки різко впали, споживча довіра знизилася, а інфляція в США почала зростати.

Під тиском бізнес-спільноти та через негативну реакцію ринків Трамп частково переглянув мита, зокрема знизивши їх на китайські товари з 145% до 30%. Однак ці зміни не змогли повністю стабілізувати економіку. Споживча довіра в США досягла найнижчого рівня за три роки, а інфляційні очікування сягнули піку з 1981 року, пише AP News.

Міжнародні організації висловили серйозне занепокоєння. ОЕСР попередила про сповільнення глобального економічного зростання та посилення інфляції через нові торговельні обмеження. МВФ, у свою чергу, знизив прогноз глобального зростання на 2025 рік до 2,8%, вказуючи на негативний вплив митної політики США.