Трамп планує оголосити нові мита для партнерів США протягом 2-3 тижнів

Президент Дональд Трамп заявив, що протягом наступних двох-трьох тижнів визначить ставки мит для торговельних партнерів США, зазначивши, що його адміністрація не має достатньо ресурсів для переговорів з усіма країнами-партнерами. Про це пише Bloomberg 16 травня.

Деталі

Трамп повідомив, що міністр фінансів Скотт Бессент і міністр торгівлі Говард Лутнік «надсилатимуть листи, в яких повідомлятимуть людям», які витрати вони понесуть для ведення бізнесу в США.

«Я вважаю, що ми будемо дуже справедливими. Але неможливо зустрітися з усіма, хто хоче з нами поспілкуватися», – сказав президент.

За словами Трампа, «150 країн хочуть укласти угоду». Він не уточнив, скільки країн і які саме отримають листи.

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Контекст

2 квітня Трамп оголосив про підвищення мит для десятків торговельних партнерів, але пізніше призупинив їх на 90 днів через паніку інвесторів, давши іноземним урядам час на переговори. Проте останніми тижнями президент відійшов від ідеї двосторонніх переговорів з кожним партнером.

Хоча адміністрація Трампа приділяє пріоритетну увагу торговельним переговорам із понад десятком країн, брак кадрів і ресурсів унеможливлює одночасні переговори з усіма країнами, які потрапили під так званий план «взаємних мит» президента.

Мита стягуються на кордоні Службою митного і прикордонного захисту США, але додаткові витрати часто частково або повністю перекладаються на американських споживачів.

Раніше цього місяця Трамп заявив, що просто визначить рівні мит для багатьох країн, які прагнуть уникнути вищих ставок.

Переговори тривають із кількома економіками, зокрема з Японією, Південною Кореєю, Індією та Європейським Союзом. Нещодавно Трамп домовився про торговельну угоду з Великою Британією та про взаємне тимчасове зниження мит із Китаєм, щоб виграти час для переговорів.

«У нас є ще чотири чи п’ять угод, які будуть укладені найближчим часом», – сказав Трамп 9 травня, коментуючи свою угоду з Великою Британією. «У нас багато угод на підході. Зрештою, ми просто підпишемо решту».