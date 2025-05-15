Підписка від 5 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA

Що шукаємо?

Категорія
Новини
Дата

Китай зупинив експортні обмеження на товари подвійного призначення і рідкісноземельні метали для американських компаній

Аніта Прасад
Аніта Прасад
Forbes

1 хв читання

Китай призупинив заборону експорту товарів подвійного призначення 28 американським компаніям на 90 днів, пише Bloomberg. Крок послідував за угодою Китаю та США про тимчасове зниження мит, що стягуються з продукції один одного.

Китай використовує рідкісноземельні метали як зброю в торговій війні з Трампом.

Оформлюйте передплату на 6 номерів Forbes Ukraine зі змістовними інтерв’ю, рейтингами та аналітикою, тепер зі знижкою 50%.

Ключові факти

  • Заява Міністерства торгівлі Китаю призупиняє на 90 днів дію обмежень, запроваджених Пекіном у заявах від 4 та 9 квітня, що забороняли експорт так званих товарів подвійного призначення загалом 28 субʼєктам США.
  • Хоча в останній заяві не згадувалися конкретні товари або продукти, сім видів рідкісноземельних металів були окремо названі товарами подвійного призначення та підлягають експортному контролю.
  • Згідно із заявою, експортерам товарів, які можуть бути використані у військових цілях, наразі дозволено подавати заявки на експортні ліцензії до Міністерства торгівлі протягом 90 днів.
  • Міністерство торгівлі також припиняє дію заборони на торгівлю та інвестиції щодо 17 американських компаній, йдеться в іншій заяві міністерства, опублікованій 14 травня.

Контекст

Дві найбільші економіки світу погодилися на митне перемирʼя, при цьому США знизили свої сукупні мита в 145% на більшу частину китайського імпорту до 30% на 90 днів. Китай погодився скоротити свої 125-відсоткові мита на товари США до 10% та скасувати інші контрзаходи, вжиті проти США з 2 квітня.

Китай зняв заборону на постачання авіакомпаніям літаків Boeing Co. після прориву в торговельних переговорах із США, внаслідок яких мита з обох сторін були тимчасово знижені. Проте відновлення поставок літаків може виявитися недовгим, якщо митна війна не буде вирішена протягом тримісячної паузи.

Матеріали по темі

Отримуйте щоденний лист з останніми матеріалами та головними новинами від Forbes Ukraine

Дякуємо за підписку

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Другий випуск 2025 року вже у продажу
Другий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні