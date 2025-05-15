Китай зупинив експортні обмеження на товари подвійного призначення і рідкісноземельні метали для американських компаній

Китай призупинив заборону експорту товарів подвійного призначення 28 американським компаніям на 90 днів, пише Bloomberg. Крок послідував за угодою Китаю та США про тимчасове зниження мит, що стягуються з продукції один одного.

Китай використовує рідкісноземельні метали як зброю в торговій війні з Трампом.