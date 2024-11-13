Суд ЄС відмовив Україні в реєстрації ТМ «Російський військовий корабель, іди на**й»

Суд відмовився зареєструвати фразу «Російський військовий корабель, іди на**й» як товарний знак у ЄС, йдеться в рішенні суду. Заявку на реєстрацію товарного знаку подала Державна прикордонна служба України.

Ключові факти

Держприкордонслужба хотіла використати фразу «Російський військовий корабель, іди на**й» російською та англійською мовами, у тому числі при виробництві широкого асортименту товарів, сувенірів, а також для видавничих, освітніх, розважальних і спортивних послуг, але в Європейській агенції інтелектуальної власності відмовили. Тоді прикордонна служба оскаржила рішення у суді.

13 листопада суд ухвалив, що ця фраза «стала символом боротьби України проти російської агресії» і використовується в політичному контексті.

У рішенні сказано, що фраза не здатна виконувати основну функцію товарного знаку, оскільки середньостатистичний споживач не бачить у ній інформацію про походження товарів чи послуг, а лише політичний меседж.

Контекст

Фраза «Російський військовий корабель, іди на**й» була сказана українським захисником на острові Зміїний 24 лютого 2022 року, в перший день повномасштабного вторгнення Росії в Україну у відповідь на погрози російського крейсера «Москва» та пропозицію здатися. Вона стала гаслом спротиву України російській агресії.

Острів Зміїний, що входить до Кілійського району Одеської області, росіянам вдалося захопити в перші дні війни. Острів має площу менш як 0,2 кв. км. Він має важливе значення для контролю над західною ділянкою Чорного моря.