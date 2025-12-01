Господарський суд Дніпропетровської області визнав банкрутом ПрАТ «Дніпроважмаш» (м. Дніпро) – одне з найбільших українських підприємств з виробництва машинобудівного обладнання – та відкрив процедуру ліквідації терміном до 17 листопада 2026 року. Йдеться у постанові суду.
- Справа про банкрутство заводу була порушена 21 квітня 2025 року. За даними матеріалів справи, станом на 31 грудня 2024 року підприємство перебувало в стані надкритичної неплатоспроможності. Суд дійшов висновку, що в діях колишнього керівництва вбачаються економічні ознаки доведення підприємства до банкрутства.
- Розпорядник майна під час аналізу виявив: відчуження активів заводу в період дії арештів і заборон, накладених державним виконавцем; безоплатну передачу всього нерухомого майна третім особам; безпідставну передачу обладнання сторонній особі за ознаками прихованого продажу.
- За результатами інвентаризації станом на 30 вересня 2025 року балансова вартість основних засобів підприємства становить 421,1 млн грн.
Раніше Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА) повідомляло про факти незаконного використання арештованого майна «Дніпроважмашу».
У межах кримінального провадження 87,1017% акцій, промислове обладнання та нерухомість підприємства були арештовані та передані в управління АРМА ухвалою Шевченківського райсуду м. Києва.
За даними АРМА, фігуранти справи вивозили обладнання заводу до Росії для використання у військово-промисловому комплексі та інших галузях економіки держави-агресора. Такі дії кваліфікуються за ст. 111-2 КК України (пособництво державі-агресору).
«Дніпроважмаш» спеціалізується на випуску обладнання для металургійних комбінатів, магістральних трубопроводів, метрополітенів та гірничодобувної промисловості.
Структура власності підприємства: Антон Зінов’єв – 55,15%, Славяна Зінов’єва – 22,45%, Єгор Зінов’єв – 9,5%.
