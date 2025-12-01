Господарський суд Дніпропетровської області визнав банкрутом ПрАТ «Дніпроважмаш» (м. Дніпро) – одне з найбільших українських підприємств з виробництва машинобудівного обладнання – та відкрив процедуру ліквідації терміном до 17 листопада 2026 року. Йдеться у постанові суду.

Деталі

Справа про банкрутство заводу була порушена 21 квітня 2025 року. За даними матеріалів справи, станом на 31 грудня 2024 року підприємство перебувало в стані надкритичної неплатоспроможності. Суд дійшов висновку, що в діях колишнього керівництва вбачаються економічні ознаки доведення підприємства до банкрутства.

Розпорядник майна під час аналізу виявив: відчуження активів заводу в період дії арештів і заборон, накладених державним виконавцем; безоплатну передачу всього нерухомого майна третім особам; безпідставну передачу обладнання сторонній особі за ознаками прихованого продажу.

За результатами інвентаризації станом на 30 вересня 2025 року балансова вартість основних засобів підприємства становить 421,1 млн грн.

Контекст

Раніше Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА) повідомляло про факти незаконного використання арештованого майна «Дніпроважмашу».

У межах кримінального провадження 87,1017% акцій, промислове обладнання та нерухомість підприємства були арештовані та передані в управління АРМА ухвалою Шевченківського райсуду м. Києва.

За даними АРМА, фігуранти справи вивозили обладнання заводу до Росії для використання у військово-промисловому комплексі та інших галузях економіки держави-агресора. Такі дії кваліфікуються за ст. 111-2 КК України (пособництво державі-агресору).

«Дніпроважмаш» спеціалізується на випуску обладнання для металургійних комбінатів, магістральних трубопроводів, метрополітенів та гірничодобувної промисловості.

Структура власності підприємства: Антон Зінов’єв – 55,15%, Славяна Зінов’єва – 22,45%, Єгор Зінов’єв – 9,5%.