Господарський суд Дніпропетровської області призначив на 8 грудня розгляд заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство АТ «Дніпроазот», хімічний завод входить до групи «Приват» Ігоря Коломойського. Інформація про це з’явилася в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Деталі

24 листопада 2025 року Господарський суд Дніпропетровської області офіційно взяв до розгляду заяву про відкриття провадження у справі про банкрутство АТ «Дніпроазот». Ініціатор – ТОВ «Укртрансліт» з Дніпра.

Підготовче засідання призначено на 8 грудня 2025 року о 16:30.

Кредитор просить призначити розпорядником майна арбітражного керуючого Вернигору Володимира Петровича.

Суд викликав на засідання представників «Укртрансліта», «Дніпроазоту» та самого арбітражного керуючого.

«Дніпроазот» зобов’язали надати відзив на заяву кредитора, баланс, докази сплати боргів, якщо є.

Контекст

Завод виробляє добрива для аграріїв та є єдиним підприємством в Україні з виробництва рідкого хлору, який використовують водоканали для очищення води. Оцінка частки Коломойського станом на 2022 рік становила $30 млн.

«Дніпроазот» не виробляє добрива від початку російського вторгнення, але, за даними Forbes, випускав побутову хімію, наприклад засоби для чищення труб під маркою «Кріт».

Згідно з даними YouControl, фінансові показники АТ «Дніпроазот» за останні роки демонструють значне падіння. У 2021 році компанія отримала 11,38 млрд грн доходу, у 2022-му – 6,05 млрд грн, у 2023-му – 1,40 млрд грн, а у 2024-му виторг скоротився до 184 млн грн.

ТОВ «Укртрансліт» зареєстрована в Дніпрі 2013 року, статутний капітал – 3000 грн, директор – Костянтин Зубков. Основний КВЕД – торгівля хімікатами. Згідно з даними YouControl, фінансові показники компанії за останні роки демонструють значне зниження доходів. У 2022 році виторг становив 2,076 млрд грн, у 2023-му – 555 млн грн, а у 2024-му знизився до 332 млн грн.