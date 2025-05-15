Опонент ПГЗК у справі на 4,7 млрд грн подав до суду заяву на банкрутство підприємства

ТОВ «Фінансова компанія «Максі Кепітал Груп» подало заяву на відкриття провадження у справі про банкрутство ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» групи Ferrexpo, вимагаючи стягнення з підприємства 4,7 млрд грн. Про це повідомило «Інтерфакс-Україна» з посиланням на Ferrexpo.

Деталі

Компанія отримала інформацію про те, що 14 травня 2025 року Господарський суд Полтавської області прийняв до розгляду заяву ТОВ «Фінансова компанія «Максі Кепітал Груп» про відкриття провадження у справі про банкрутство ПГЗК.

«Максі Кепітал Груп» подала таку заяву 9 травня у зв’язку з оскаржуваною позовною заявою. Хоча суд задовольнив заяву «Максі Кепітал Груп», офіційне провадження у справі про банкрутство ПГЗК не розпочато, уточнила компанія.

Суд призначив підготовче судове засідання на 27 травня 2025 року, на якому розглядатиметься заява «Максі Кепітал Груп».

Ferrexpo повідомляє, що згідно з порадою українських юрисконсультів, під час майбутнього підготовчого засідання суд повинен взяти до уваги, що наразі існує спір між «Максі Кепітал Груп» та ПГЗК, Верховний суд не ухвалив остаточного рішення щодо такого спору, призупинивши можливе виконання такого позову.

Провадження у Верховному суді щодо оскаржуваного позову про поруку наразі триває і Верховний суд вирішив під час останнього судового засідання, яке відбулося 12 травня 2025 року, розглядати справу колегією у складі дев’яти суддів. Дата наступного судового засідання поки не призначена.

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Контекст

7 грудня 2022 року отримав позов на суму 4,7 млрд щодо оспорюваних порук. Поруки були видані за кредитами банку «Фінанси та кредит», що належить контролюючому акціонеру групи Костянтину Жеваго, який Ferrexpo раніше використовувала як основний транзакційний банк в Україні. Фінустанова все ще перебуває в процесі ліквідації після того, як НБУ оголосив її неплатоспроможною і 18 вересня 2015 року ввів до неї тимчасову адміністрацію.

Позивач стверджує, що він набув прав за певними кредитними угодами, спочатку укладеними між банком та різними позичальниками, деякі з яких є асоційованими особами контролюючого акціонера групи шляхом укладення договору поступки з Фондом гарантування вкладів фізосіб (ФГВФО).

Господарський суд Полтавської області рішенням від 9 серпня 2023 року позов задовольнив, стягнув з ПГЗК на користь ТОВ «Максі Капітал Груп» 4,7 млрд заборгованості та 939 000 грн грн витрат на сплату судового збору.

Східний апеляційний господарський суд ухвалою від 26 січня 2024 року змінив мотивувальну частину рішення місцевого господарського суду, в решті рішення залишив без змін. Після цього рішення ПГЗК подав апеляцію до Верховного суду України.