Господарський суд Києва визнав ПрАТ «Готель «Салют» банкрутом через борги на загальну суму 5,4 млрд грн. На рішення , яке ухвалене 30 червня і опубліковане в судовому реєстрі, звернула увагу LIGA.net .

Деталі

На кінець 2024 року у компанії, пов’язаній із підсанкційним бізнесменом Костянтином Жеваго, накопичені збитки становили 1,23 млрд грн, водночас власний капітал чи інші фінансові можливості для погашення боргу відсутні.

Процедура розпорядження майном тривала понад сім років, але жодних пропозицій щодо санації не надійшло. Суд вирішив, що готель «Салют» не має шансів відновити платоспроможність та задовольнити визнані вимоги кредиторів інакше як через застосування ліквідаційної процедури, що є підставою для визнання банкрутом.

Серед кредиторів: НБУ – 4,2 млрд грн (забезпечені заставою); ПАТ «Банк Фінанси та Кредит» – 1,19 млрд грн; ПрАТ «Росава» – 14,4 млн грн; інші, зокрема ТОВ «Фінансова компанія Монтале» та ТОВ «Кредитна установа «Інвестиційна».

Рішення, що набуло чинності 30 червня 2025 року, відкриває процедуру ліквідації на рік під керівництвом арбітражного керуючого Вадима Кізленка.

Основний актив компанії – будівля готелю на вул. Івана Мазепи, 11б – продадуть на аукціоні для погашення заборгованості перед НБУ, оскільки ПрАТ «Готель «Салют» було майновим поручителем за зобов’язаннями збанкрутілого банку Жеваго «Фінанси та Кредит».

Контекст

У 2008 році ПрАТ «Готель «Салют» уклав із НБУ договір іпотеки в забезпечення виконання зобов’язань за наданими банку «Фінанси та Кредит» кредитами рефінансування.

«Салют» взяв на себе майнові зобов’язання з погашення банком кредитів рефінансування за рахунок майна. Оскільки банк не виконував кредитні зобов’язання, в листопаді 2016 року НБУ звернувся до суду. Після тривалого розгляду НБУ виграв справу.

Нацбанк 17 вересня 2015 року ухвалив рішення про віднесення АТ «Банк «Фінанси та Кредит» до категорії неплатоспроможних. На момент ухвалення цього рішення акціонером банку був Костянтин Жеваго, який опосередковано володів часткою в розмірі 97,67% акцій.

Кінцевим власником ПрАТ «Готель «Салют» значиться Foster Group Management inc. (Панама), свідчать дані YouControl. Саме вона фігурує у списку компаній, яким перепродавалася частка акцій «Одесаобленерго» у процесі боротьби Жеваго з росіянами за цю компанію.

У травні 2018 року Господарський суд Києва відкрив провадження у справі про банкрутство готелю «Салют». Ініціатором банкрутства готелю виступило ПрАТ «Росава», яке контролює Жеваго.