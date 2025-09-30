Деталі

Суд підтримав заяву міністерства про забезпечення позову (сам позов буде подано пізніше), заборонивши всім державним реєстраторам проводити будь-які реєстраційні дії на основі рішення наглядової ради «Укренерго» від 26 вересня 2025 року.

Ухвала набула чинності та підлягає негайному виконанню, незалежно від можливого оскарження.

Контекст

26 вересня наглядова рада «Укренерго» звільнила голову правління Віталія Зайченка та інших членів правління, посилаючись на рішення НКЦПФР про процедурні порушення під час їх призначення та втрату довіри через «певні події». Регулятор пообіцяв перевірити законність звільнення. Виконувачем обов’язків голови правління призначено Олексія Брехта, який керував компанією з вересня 2024 року після звільнення Володимира Кудрицького.

Влітку наглядова рада формувала нове правління, віддавши перевагу внутрішнім кандидатам. Зайченко пропонував зовнішніх кандидатів, але рада відхилила їх через відсутність конкурсу, щоб швидше укомплектувати правління, розповів анонімний топменеджер «Укренерго» у коментарі Forbes. Зайченко та Міненерго звернулися до НКЦПФР, яка у вересні встановила порушення в призначенні правління через непогодження з комісією. Хоча юристи ради заперечували таку вимогу, правління розпустили й перепризначили.